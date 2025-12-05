Mundial 2026: Esto tiene que pasar para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en la Copa del Mundo

Están listos los 12 grupos del Mundial 2026 para que en junio del siguiente año arranque el torneo de la FIFA, pero parece que estamos viviendo una historia de cuento de hadas, pues en su última Copa del Mundo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían escribir un capítulo más de esta historia.

La rivalidad más grande del futbol mundial podría darse en la fase de eliminación del Mundial del 2026; ‘La Pulga’ y ‘El Bicho’ podrían pelear un boleto para las semifinales de la Copa del Mundo, pues sería en los cuartos de final donde estos dos genios se verían las caras.

Ambas selecciones, Argentina y Portugal, son cabeza de grupo y de las favoritas para llegar a la final, pues la Albiceleste es la actual campeona del mundo y los lusos llegan con la que podría ser la mejor generación de portugueses para una Copa del Mundo.

¿Qué tiene que pasar para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten?

Argentina se encuentra en el Grupo J y Portugal quedó en el Grupo K, donde ambos son favoritos para avanzar a dieciseisavos de final, pero para poder verse las caras, ambas selecciones deben quedar en el primer lugar de su sector.

Con estos resultados, ambos equipos irán avanzando y será en los cuartos de final donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vean las caras, peleando por un boleto para las semifinales de la Copa del Mundo del 2026.

En caso de que alguna de las dos selecciones quede en segundo lugar o peor, el cuadro de eliminación lo mandaría por otro camino a la final y sería complicado que estas dos estrellas mundiales puedan verse las caras en el torneo más importante de la FIFA.

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

¿A qué selecciones enfrentarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en fase de grupos?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo iniciarán su camino por el título a mediados de junio, cuando arranque la Copa del Mundo en 2026, pero ambos tomarán la batuta de capitán para comandar a sus compañeros en busca del trofeo más codiciado del orbe.

‘La Pulga’ y compañía se medirán ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, un sector bastante asequible para la Albiceleste, mientras que ‘El Bicho’ y sus compañeros se medirán ante Uzbekistán, Colombia y el ganador del Repechaje 1 de la UEFA.

Cabe mencionar que los lusos tendrán un encuentro complicado ante Colombia en la última jornada de la fase de grupos, pues son una selección grande en la Conmebol y podrían complicar el pase como primer lugar de Portugal a los dieciseisavos de final.

