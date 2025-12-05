Confirmado: Conoce a los tres rivales de peso que México enfrentará en el Mundial 2026

México ya sabe a quien enfrentará en la Copa del Mundo.

México ya conoce a los tres rivales que enfrentará en el Mundial 2026: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa serán los sinodales de la Selección Mexicana en junio del siguiente año, en busca de quedar en el primer lugar del Grupo A para avanzar a los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto de Javier Aguirre tendrá que prepararse de cara a la Copa del Mundo del 2026, pues el encuentro inaugural será ante Sudáfrica; en el segundo partido se verá las caras con Corea del Sur en Guadalajara y cerrará su participación en la fase de grupos ante Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa en el Estadio Azteca.

El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 2026:



México v Sudáfrica — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Rival 1: Sudáfrica

Después de 15 años, México y Sudáfrica se vuelven a ver las caras en un Mundial; fue justo en la edición de 2010 cuando la selección africana y el Tricolor se vieron las caras, pero lo importante aquí es que también fue en una inauguración, como ocurrirá en 2026.

México se convertirá en la primera selección en jugar tres partidos inaugurales de un Mundial, al igual que el Estadio Azteca será el primer recinto futbolístico en albergar tres encuentros de inicio de un Mundial.

Rival 2: Corea del Sur

De los tres rivales que enfrentará México en la fase de grupos, con el que tuvo un partido más reciente es Corea del Sur, cuando empataron 2-2 con los surcoreanos en un partido amistoso.

Corea del Sur llegó al Mundial 2026 tras pasar con éxito las eliminatorias en Asia; los surcoreanos vencieron a Irak en una de las fechas para amarrar su pase a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Rival 3: Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa

El tercer rival de México aún no está definido, pues tendrán que esperar hasta marzo para conocer a su tercer sinodal, el cual saldrá del repechaje de la UEFA, entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

La selección que tiene las de ganar y que es favorita es Dinamarca, un equipo que podría complicarle el pase a la Selección Mexicana, pues es una selección top en Europa.

DCO