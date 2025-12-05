Estos son los partidos más importantes del Mundial 2026 y que por nada del mundo te puedes perder

La Copa del Mundo tendrá partidos interesantes desde la fase de grupos.

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y este 5 de diciembre las 48 selecciones participantes conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos de la competencia, que será la primera vez que se lleve a cabo en tres países al mismo tiempo.

Como es una costumbre cada cuatro años, hay partidos que llaman la atención a todos los aficionados; selecciones como España, Países Bajos, Inglaterra, Francia y Brasil son las que generan más hype entre los fanáticos y los partidos que nadie se quiere perder.

Es por eso que, después del sorteo de la Copa del Mundo del 2026, aquí te contaremos cuáles son los partidos de la fase de grupos del torneo que por nada del mundo te puedes perder, pues prometen muchísimas emociones en el campo de juego.

El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 2026:



México v Sudáfrica — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Estos son los partidos más importantes del Mundial 2026

Estamos a poco menos de seis meses de vivir una nueva Copa del Mundo, pero en esta ocasión será en México, Estados Unidos y Canadá, así que la emoción por el futbol de selecciones estará más cerca que nunca de los mexicanos.

México vs Sudáfrica (inauguración)

España vs Uruguay (Grupo H)

Brasil vs Marruecos (Grupo C)

Inglaterra vs Croacia (Grupo L)

Países Bajos vs Japón (Grupo F)

Bélgica vs Egipto (Grupo G)

Portugal vs Colombia (Grupo K)

Francia vs Noruega (Grupo I)

Así que ya sabes, estos partidos que se disputarán en la fase de grupos del certamen no te los puedes perder por nada del mundo, pues se espera que sean los mejores en cuestión de nivel futbolístico, ya que tendremos a las mejores figuras disputando estos cotejos.

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?

Uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 es la inauguración, la cual se jugará el 11 de junio del siguiente año en la cancha del Estadio Azteca, cotejo que protagonizará México y Sudáfrica para darle inicio al torneo más importante de la FIFA.

Este encuentro será histórico para el país, pues el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto futbolístico en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, pues será la tercera ocasión en la que México será anfitrión del Mundial, en 1970, 1986 y 2026.

Además, el otro partido del Grupo A, entre Corea del Sur y Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa, se llevará a cabo el mismo día que la inauguración, pero ese cotejo se jugará en la cancha del Estadio AKRON, otra de las sedes que tiene México para la edición 2026 del Mundial de Futbol de la FIFA.

DCO