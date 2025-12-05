Este es el difícil camino de Lionel Messi en el Mundial 2026 si quiere levantar la Copa del Mundo

Lionel Messi llega al Mundial 2026 como uno de los mejores jugadores del orbe y con la oportunidad de volver a levantar la Copa del Mundo con Argentina, aunque antes el astro del Inter Miami y compañía tendrán que afrontar la fase de grupos ante rivales que les pueden complicar el pase a la siguiente fase.

Cabe recalcar que, en la edición pasada de Qatar 2022, Argentina cayó derrotada en su primer encuentro de la fase de grupos ante Arabia Saudita, dejando algunas dudas para su afición, pero retomaron el camino y al final fueron los campeones del mundo.

También los jugadores de Argentina dejarán todo en la cancha, pues esta edición del Mundial podría ser la última para Lionel Messi, buscando darle otra alegría a su máxima estrella, pero en las instancias finales tendrán que medirse a selecciones como España, Inglaterra, Portugal o Francia.

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Este es el grupo de Argentina para el Mundial 2026

Por ser los campeones del mundo y los actuales mandamás de la Copa América, Argentina se encuentra entre los primeros lugares del ranking FIFA y por eso son cabeza de grupo, además de ser uno de los equipos favoritos para llegar hasta la final e ir en busca del título.

Lionel Messi y compañía están ubicados en el Grupo J, donde comparten sector con Argelia, Austria y Jordania, un grupo bastante asequible para la Albiceleste, pero que no se deben confiar, pues es una Copa del Mundo y las sorpresas están a la orden del día, pues las 48 selecciones pelearán a muerte por un boleto a los dieciseisavos de final.

Cabe recalcar que, en la última edición del Mundial, Lionel Messi y Argentina compartieron grupo con Arabia Saudita, México y Polonia, ganando ante los últimos dos equipos y avanzando como primero de su grupo.

Argentina tendrá que jugar un partido más para conseguir el bicampeonato

Argentina llega como el equipo a vencer al Mundial 2026, pues son los actuales campeones y uno de los mejores equipos que estarán presentes en la Copa del Mundo, aunque ahora tendrán que ganar un partido más si quieren conseguir el bicampeonato.

Como los cupos se extendieron de 32 a 48 selecciones, la fase de eliminación iniciará desde los dieciseisavos de final, así que por primera vez el campeón tendrá que ganar ocho partidos para poder coronarse en el MetLife Stadium.

Cabe recalcar que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en la fase de eliminación; si ambas selecciones avanzan como primeras de su grupo, ‘La Pulga’ y ‘El Bicho’ se verían las caras en cuartos de final.

