Terrible accidente en el Giro de Italia deja fuera a varios ciclistas y con lesiones graves (VIDEO)

Terrible accidente en el Giro de Italia deja fuera a uno de los favoritos.

El Giro de Italia, por segunda etapa consecutiva, sufrió un percance en plena competencia. El pelotón apenas iba en los primeros kilómetros de la ruta y en una vuelta uno de los competidores se cayó, provocando un terrible accidente que dejó fuera a varios atletas por las severas lesiones.

Tras la caída, los automóviles de apoyo de cada equipo se detuvieron para cerciorarse de que sus ciclistas se encontraran en óptimas condiciones para continuar en la contienda. Uno de los favoritos, Adam Yates, del UAE Team Emirates XRG, quedó con la cara llena de sangre tras el incidente.

La caída fue tan fuerte que algunas bicicletas salieron volando del impacto, mientras que los ciclistas caían unos sobre otros, aunque algunos de ellos se llevaron la peor parte al golpearse con el guardarraíl y luego caer de cabeza al concreto.

Acidente horrível marcou a etapa de hj no #GirodItalia envolveu Adam Yates, Jay Vine (que abandonou a corrida), Marc Soler... pic.twitter.com/okBDXlr2VK — BikeBlz (@BikeBlz) May 9, 2026

Adam Yates se le vio lleno de sangre y abandona la 3ra etapa del Giro de Italia

Adam Yates, uno de los ciclistas favoritos en el Giro de Italia, tuvo que quedarse fuera de la tercera etapa después del incidente que se presentó en el segundo episodio de la competencia, pues sufrió severas lesiones.

“Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en la oreja izquierda. Inicialmente, fue evaluado en el lugar por una posible conmoción cerebral y se le autorizó a continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas tardíos de conmoción cerebral. No tomará la salida en la etapa 3 de hoy.

Adam Yates se golpeó fuerte en la cabeza en el accidente, pero pudo terminar la segunda etapa. Al momento de volver a ponerse de pie, se le vio lleno de sangre en la cara y el cuello, aunque solo pidió agua para enjuagarse las manos y llegar hasta la meta.