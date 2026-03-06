¡Otro ORO! Yareli Acevedo logra el primer lugar en Copa del Mundo de ciclismo de pista

Yareli Acevedo ganó el oro en la prueba de eliminación femenil de la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Perth, Australia.

Yareli Acevedo ratificó su gran momento y este viernes puso de nueva cuenta a México en lo más alto al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de ciclismo de pista que se desarrolla en Perth, Australia.

La ciclista originaria de la Ciudad de México se hizo del metal dorado tras imponerse en un cardiaco sprint final en la prueba de eliminación femenil a la noruega Anita Yvonne Stenberg y a la hongkonesa Sze Wing Lee, quienes se colgaron las preseas de plata y bronce, de manera respectiva.

Medalla de oro! 🥇🇲🇽



Yareli Acevedo vuelve a subirse a lo más alto del podio en la prueba de eliminación del Ciclismo de Pista, ahora en la Copa del Mundo de Perth.



Yareli sigue demostrando que es la mejor del mundo!!

pic.twitter.com/KIAEIpwfF4 — DeportesVM (@DeportesVMLuis) March 6, 2026

Yareli Acevedo comenzó de la mejor forma su participación en el velódromo SpeedDome, inaugurado en 1989, donde su potencia y resistencia la llevaron a conseguir la medalla de oro para México.

¿Cuándo vuelve a competir Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de ciclismo de pista?

Yareli Acevedo intentará ganar otra medalla de oro en la Copa del Mundo de ciclismo de pista con sede en Australia este sábado 7 de marzo, cuando cuando compita en la prueba de madison femenil.

La ciclista de 24 años de edad participará en esta prueba junto con la regiomontana Sofía Arreola Navarro, quien también tiene amplia experiencia en importantes competencias de ciclismo a nivel mundial.

Fueron dos largas vueltas, hubo una confusión, un error técnico que pudo costarme la carrera pero se dio el resultado y estoy muy feliz por eso Yareli Acevedo



La Copa del Mundo de ciclismo de pista celebra en Perth, Australia, la primera ronda de la temporada. Este certamen sustituye a la Copa de Naciones de Pista UCI y marcará el inicio de las posteriores paradas del serial, a celebrarse en Hong Kong y Malasia en el transcurso de abril.

Oro de Yareli Acevedo ubica a México en el top del medallero

El metal áureo obtenido por Yareli Acevedo colocó a México en el cuarto puesto del medallero de la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Perth, Australia.

El anfitrión Australia encabeza el listado con dos medallas de oro. Le sigue Alemania, que acumula dos preseas doradas y una plateada, mientras que en el tercer lugar se encuentra China con un oro y un bronce.

El programa de competencia de la Copa del Mundo de ciclismo de pista contempla todas las pruebas olímpicas de pista, las cuales son sprint individual, sprint por equipos, keirin, madison, persecución por equipos y ómnium, además de la carrera de eliminación.

EVG