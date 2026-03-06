Shohei Ohtani conecta un Grand Slam y Japón aplasta 13-0 a Taiwán en el Clásico Mundial de Beisbol

Shohei Ohtani (de espaldas) celebra con sus compañeros de Japón luego de batear un jonrón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Shohei Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada para que Japón aplastara 13-0 a Taiwán el Grupo C del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Fue el primero de los cuatro partidos de los reinantes campeones en su casa, el Tokyo Dome, durante la fase de grupos.

El juego se dio por terminado después de siete entradas por la regla de la misericordia, que se está utilizando en el Clásico. El partido se detiene después de cinco innings si un equipo lidera por 15 carreras o más, o después de siete si la ventaja es de 10 o más.

Tras amenazar en la primera, Japón explotó con 10 carreras en la segunda entrada. La novena nipona colocó a los tres primeros corredores en base, una base por bolas, un sencillo y un pelotazo. Kenya Wakatsuki elevó de foul al receptor, lo que llevó a Ohtani al plato para el dramático grand slam hacia el jardín derecho ante el abridor Hao-Chun Cheng.

Japón sumó seis carreras más en el inning, que duró 28 minutos. El relevista Chih-Wei Hu terminó el episodio, pero no antes de que Japón le diera la vuelta al orden al bate y Ohtani consiguiera su tercer hit del juego, un sencillo, y su quinta carrera impulsada en la entrada.

Y apenas se habían jugado dos innings. Japón anotó tres más en la tercera, esta vez ante el tercer lanzador, Tzu-Chen Sha, para ampliar la ventaja a 13-0.

El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de la temporada pasada con los Dodgers, quedó en un segundo plano.

Después de largas pausas entre entradas, Yamamoto se metió en problemas en la tercera, al otorgar dos bases por bolas y llenar las bases con ayuda de un error. Fue reemplazado por Shoma Fujihira, quien ponchó a An-Ko Lin para acabar con la amenaza.

Yamamoto ponchó a tres, dio dos bases por bolas, no permitió hits y se llevó la victoria. Cheng cargó con la derrota.

Ohtani abrió la cuarta y conectó una línea que fue atrapada con un salto por el primera base Nien-Ting Wu, mientras intentaba completar el ciclo, sencillo, doble, triple y jonrón. Necesitaba un triple para completar el ciclo, y la atrapada en el aire pudo haberlo evitado.

Japón es uno de los favoritos para llegar a la final en Miami el 17 de marzo, quizá contra Estados Unidos. Taiwán se enfrenta a la República Checa el sábado y Japón lo hará contra Corea del Sur.

