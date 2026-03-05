México puede “pelear por el campeonato” del Clásico Mundial de Beisbol, asegura Benjamín Gil

Benjamín Gil, manager de la Selección Mexicana, asegura que su equipo puede ganar el Clásico Mundial de Beisbol

De cara a su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil señaló que su roster está para hacerle frente al que sea y que van a pelear por el campeonato.

“Hoy tenemos un equipo para pelear por el campeonato”, dijo Gil, quien viene de hacer campeones de la Serie del Caribe a los Charros de Jalisco, a los que además hizo finalistas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aunque Gran Bretaña es un rival complicado, el manager de la novena mexicana fue claro al revelar la ventaja que tiene. “La gran diferencia en nuestro equipo es que hoy tenemos a cuatro jugadores en nuestro lineup que han ido a Juego de Estrellas”, dijo.

Iniciamos conferencia de prensa en Daikin Park con Benjamín Gil, Javier Assad y Randy Arozarena. #EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/g0mf0X2Hub — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 5, 2026

Gil, quien en la edición pasada llevó a México a semifinales en donde cayó ante Japón, reiteró: “Estamos enfocados en dar lo mejor de nosotros para darnos la posibilidad de ser campeones del Clásico Mundial”.

“El Matador”, quien fue manager de Los Angels en Grandes Ligas, pidió a la afición estar atenta de la Selección Mexicana de Beisbol, que se quedó a nada de la gran final hace tres años.

“El futbol es el deporte que más se ve en México. No le pido a la afición que deje de ver el futbol, solo les pido que ahora volteen a ver al beisbol”, comentó Benjamín Gil.

Verde, blanco y rojo hasta el final 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/RoKsKl9nsH — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 4, 2026

El abridor de la Selección Mexicana en el primer juego del Clásico Mundial es el tijuanense Javier Assad, quien actualmente milita en los Chicago Cubs de la Major League Baseball.

“Vamos a salir con un as, Javier Assad. Hemos estudiado al otro equipo. Si nosotros jugamos beisbol de campeonato, el resultado se nos va dar”, indicó Benjamín Gil sobre su elección en la lomita.

Por su parte el serpentinero de los Cachorros dijo que ha trabajado bastante para ganarse un lugar en Grandes Ligas y que saldrá motivado para buscar la victoria ante Gran Bretaña.

“He aprendido bastante. He pitcheado bastante en Grandes Ligas. Me siento contento y bendecido por la oportunidad que me dan. Siempre trabajo fuerte para tener un lugar en Grandes Ligas y daré lo mejor y buscar la victoria”, dijo Javier Assad.

Los jefes de jefes también se toman la selfie. 📸



Nuestro cuerpo técnico, listo para hacer triunfar a nuestra selección. 🇲🇽👏🏻#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/Cs3A2orLjH — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 5, 2026

El pelotero bajacaliforniano reiteró que se siente preparado, además que gracias a que terminó “saludable el año pasado” se siente “muy bien para este momento”.

Por otro lado, habló la estrella Randy Arozarena, quien juega para los Seattle Mariners en las Mayores y quien dijo estar contento de representar una vez más los colores de México.

“Me siento feliz y emocionado por representar a México. Vengo con más experiencia para seguir apoyando al equipo”, comentó Arozarena, quien nació en Cuba, pero reiteró: “Siempre me voy a sentir mexicano. México me abrió la puerta, el amor hacia el país ha crecido mucho”.

