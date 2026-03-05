Clásico Mundial tiene a 7 de los beisbolistas más caros

Soto observa uno de sus bateos el 27 de febrero.

Si hay una selección capaz de evitar que se repita una final Japón contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, ésa es la de la República Dominicana.

A la caza de su primer campeonato en el torneo cumbre del beisbol internacional, después de su única consagración en 2013, los dominicanos presumen de un plantel que incluyen a seis peloteros que figuraron dentro de los 10 primeros en el voto MVP el año pasado: Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Junior Caminero, Jeremy Peña y Geraldo Perdomo.

El Dato: México estuvo cerca de enfrentarse a EU en el Clásico Mundial de Beisbol hace tres años, antes de quedar tendida en el terreno en su choque contra Japón.

Sumado a que tiene al beisbolista con el mejor contrato en Grandes Ligas y que se trata del serpentinero de los Nets de Nueva York, Juan Soto, con un valor de 765 millones de dólares. En el reciente Clásico Mundial hay siete de los 10 beisbolistas más caros de la Major League Baseball.

El roster de República Dominicana también incluye a Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y el capitán Manny Machado. La rotación abridora cuenta con Sandy Alcántara (ganador de un Cy Young en 2022) y Cristopher Sánchez. Pese a las ausencias de Jhoan Durán y Bryan Abreu, el bullpen dispone de Carlos Estévez y Camilo Doval, que acumulan más de 200 salvados entre ambos en las mayores.

Maniobrar tanta calidad podría aturdir a cualquier mánager. Tal es el desafío de Albert Pujols, el hombre con esa responsabilidad de comandar a dominicana.

Con la consigna del “Plátano Power”, los dominicanos se proclamaron campeones de la edición del 2013, hasta ahora el único equipo que ha podido coronarse invicto (8-0) en la historia del certamen.

La sexta edición del Clásico llega con el recuerdo de la memorable final de Miami hace tres años, cuando el astro japonés, Shohei Ohtani, se encargó del último acto al ponchar al toletero estadounidense Mike Trout.

Fue un final de película que elevó el perfil y popularidad del Clásico. Ohtani regresa con Japón, pero se limitará a batear. Trout no entró en la convocatoria de Estados Unidos tras no recibir una póliza de seguro médico, algo que fue una cruz para varios otros participantes.

En teoría, una nueva final Japón vs. Estados Unidos en Miami no asombraría a nadie.

Los 20 países participantes han sido repartidos en dos ciudades de Estados Unidos (Houston y Miami), además de Tokio en Japón y San Juan en Puerto Rico, designados en cuatro grupos de cinco equipos en la primera ronda. Los dos primeros de cada llave avanzarán a los cuartos de final.

Estados Unidos jugará en Houston, teniendo a México, Brasil, Gran Bretaña e Italia como rivales. Los dos mejores irán contra líderes del grupo de San Juan que saldrán entre Puerto Rico, Cuba, Colombia, Panamá y Canadá.

Japón ambiciona su cuarta corona y convertirse en el primer conjunto que repite en el trono tras las consagraciones de 2006 y 2009. Estados Unidos se coronó en 2017.

Ohtani y Yoshinobu Yamamoto tienen cierta experiencia revalidando títulos, pues formaron parte de los Dodgers de Los Ángeles que el año pasado lograron ser los primeros en repetir el campeonato de la Serie Mundial desde los tres ganados al hilo por los Yankees de Nueva York en 1998, 1999 y 2000.

Las aspiraciones estadounidenses se apuntalan con un elenco de lanzadores encabezados por los más recientes ganadores del Cy Young en ambos circuitos: Paul Skenes y Tarik Skubal. También cuenta con el relevista Mason Miller, y un orden ofensivo que incluyen a Aaron Judge, Bryce Harper, Cal Raleigh, Kyle Schwarber y Bobby Witt Jr.

Será el primer Clásico para Judge, quien viene de obtener el tercer MVP de su carrera como capitán de los Yankees.

Logan Webb abrirá por Estados Unidos en el debut contra Brasil, seguido por Skubal el sábado ante Gran Bretaña y Skenes frente a México el lunes.

Los pitchers no pueden excederse de 65 lanzamientos en la primera ronda, de 80 en cuartos de final y 95 en una semifinal o final. Si pasa de los 50 lanzamientos en una salida, no podrá competir en los siguientes cuatro días. De lanzar más de 30, no podrá subir el montículo al día siguiente. Y nadie podrá lanzar en tres días sucesivos.