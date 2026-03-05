Dónde ver el debut de México ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 EN VIVO y GRATIS

Los jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ya inició el Clásico Mundial 2026 y la Selección Mexicana hace su debut este viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña. La novena tricolor arranca la acción con la consigna de llegar por lo menos a cuartos de final, soñando con mejorar las semifinales de la edición pasada.

México se ubica en el Grupo B de la competencia junto a la mencionada Gran Bretaña, además de Italia, Brasil y Estados Unidos, que es el rival a vencer en el sector y con el que posiblemente los aztecas se estén peleando el primer lugar.

El equipo al mando de Benjamín Gil debe terminar en uno de los dos primeros lugares del sector para avanzar de ronda, a cuartos de final, en donde se podría medir ante una potencia.

Ellos son la Selección que llevará el nombre de México al mundo en el World Baseball Classic 2026⚾️



Un país entero detrás de un mismo jersey🇲🇽#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/qlsU7rngei — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 6, 2026

¿Dónde ver el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante su similar de Gran Bretaña es este viernes 6 de marzo a las 12:00 horas (medio día), tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN, Disney Plus, VIX, TUDN y Canal 9.

México va por el campeonato

De cara a su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, atendió a medios de comunicación y señaló que su roster está para hacerle frente al que sea y que van a pelear por el campeonato.

“Hoy tenemos un equipo para pelear por el campeonato”, dijo Gil, quien viene de hacer campeones de la Serie del Caribe a los Charros de Jalisco, a los que además hizo finalistas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aunque Gran Bretaña es un rival complicado, el manager de la novena mexicana fue claro al revelar la ventaja que tiene. “La gran diferencia en nuestro equipo es que hoy tenemos a cuatro jugadores en nuestro lineup que han ido a Juego de Estrellas”, dijo.

Verde, blanco y rojo hasta el final 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/RoKsKl9nsH — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 4, 2026

Gil, quien en la edición pasada llevó a México a semifinales en donde cayó ante Japón, reiteró: “Estamos enfocados en dar lo mejor de nosotros para darnos la posibilidad de ser campeones del Clásico Mundial”.

“El Matador”, quien fue manager de Los Angels en Grandes Ligas, pidió a la afición estar atenta de la Selección Mexicana de Beisbol, que se quedó a nada de la gran final hace tres años.

“El futbol es el deporte que más se ve en México. No le pido a la afición que deje de ver el futbol, solo les pido que ahora volteen a ver al beisbol”: Benjamín Gil.

