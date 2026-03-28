De ser considerado el heredero de Cristiano Ronaldo, a competir en ciclismo en España

La carrera de Eden Hazard es uno de esos casos extraños en donde queda la duda de qué pudo haber pasado si lograba tener éxito en el Real Madrid, en donde llegó con grandes expectativas e incluso se le consideró como el heredero de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el habilidoso extremo belga se retiró con más pena que gloria y recientemente incursionó en una carrera amateur de ciclismo de 167 kilómetros en Mallorca, España.

Eden Hazard estivo en la Mallorca 312, evento que convoca a miles de pedalista en las Islas Baleares y que demuestra que su espÍritu competitivo sigue vivo, a pesar de haber colgado los botines haces casi tres años.

🇪🇸🚴‍♂️ Eden Hazard just crushed a massive 225km cycling challenge in the stunning roads of Mallorca... and wrapped it up the only way legends do — with a well-earned cold beer in hand. 🍺✨



What a vibe! 🔥

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¿Por qué Eden Hazard era considerado el heredero de Cristiano Ronaldo?

Cuando el astro luso Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid quedó un hueco enorme en el equipo merengue, que buscó a un jugador para poder reemplazarlo. El elegido fue Eden Hazard, quien llegó del Chelsea como un extremo habilidoso y de grandes goles.

La alta consideración para Eden Hazard se dio debido a que en el Chelsea se convirtió en uno de los mejores del mundo, siendo determinante en la consecución de 1 Copa de la Liga de Inglaterra, 1 FA Cup, 2 UEFA Europa League y 2 Premier League.

TB to when Eden Hazard did this against Arsenal. 🔥🔵



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Sus actuaciones en el combinado de la Premier League fue elegido mejor futbolista del año en Inglaterra en 2015. No por nada en el club londinense lo consideran uno de los más grandes de su historia y de ahí que el Madrid lo firmara con esperanzas de encontrar al heredero de CR7.

Sin embargo, Eden Hazard estuvo lejos, muy lejos de poder replicar un poco de lo que logró en el cuadro Blue y en 4 años en el Real Madrid solo pudo anotar 7 goles. El belga disputó un total de 76 partidos, pero nunca fue determinante.

De común acuerdo se decidió que desde el 30 de junio de 2023 el cuadro merengue y el futbolista no seguirían vinculados. Jugando poco y sin brillar, el atacante ganó 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España en su tiempo como elemento blanco.

Finalmente con 32 años de edad, una edad en donde se pensaba que todavía le quedaba futbol para dar, Eden Hazard se retiró del profesionalismo en 2023 luego de 16 años de carrera y más de una docena de títulos.

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