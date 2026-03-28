Cristiano Ronaldo reaparece con sorpresivo mensaje antes del amistoso entre México y Portugal

Cristiano Ronaldo mandó un mensaje las horas previas al amistoso entre México y Portugal.

El veterano goleador Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales con un sorpresivo mensaje a sus compañeros de la selección de Portugal, en las horas previas al partido amistoso de este 28 de marzo contra México en la reapertura del Estadio Azteca.

El delantero del Al-Nassr compartió en una de sus instastories la publicación de la selección de Portugal en la que invita a sus seguidores a estar pendientes del encuentro ante la Selección Mexicana en el remodelado Coloso de Santa Úrsula.

Cristiano Ronaldo mandó un mensaje previo al México vs Portugal. ı Foto: IG @cristiano

“Força!”, que en español significa fuerza, fue la palabra que escribió Cristiano Ronaldo en su mensaje para sus compañeros de Portugal, mismo que acompañó con la bandera de su país para dejar claro que estará pendiente del amistoso contra México.

¿Por qué no vino Cristiano Ronaldo a México?

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Portugal para el duelo amistoso de este 28 de marzo contra México debido a que se encontraba en la parte final del proceso de recuperación de una lesión en los isquiotibiales.

El español Roberto Martínez, director técnico del equipo lusitano, decidió no poner en riesgo al veterano goleador, quien era el principal atractivo para la reinauguración del Estadio Azteca.

La inminente visita de Cristiano Ronaldo con Portugal a México había generado muchas expectativas entre los fans de CR7, quien nunca ha jugado en el Estadio Azteca. El goleador de 41 años de edad tampoco estará en el amistoso contra Estados Unidos, a celebrarse el próximo 31 de marzo en el Estadio Mercedez-Benz de Atlanta, Georgia.

Cristiano Ronaldo se recupera antes del México vs Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Al-Nassr el día previo al encuentro amistoso entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

“En el balón”, escribió el Comandante en la publicación en la que subió tres fotos suyas haciendo ejercicios con el esférico en las instalaciones del Al-Nassr.

Algunos de los seguidores mexicanos de Cristiano Ronaldo escribieron que esperaban verlo este 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca.

“Te esperaba en México. Recupérate pronto para el Mundial”, fue el mensaje de uno de los seguidores del Bicho en Instagram.

EVG