¡Sorpresa! Leyendas en Portugal son captadas en Tepito para jugar una cascarita (VIDEO)

Leyendas de la selección de Portugal dieron una vuelta por Tepito.

Leyendas y grandes exjugadores de Portugal fueron captados en Tepito, el famoso barrio de la CDMX, previo a jugar una cascarita ante la presencia de algunos creadores de contenido, un día antes de la reapertura del Estadio Azteca.

En redes sociales circulan videos del momento en el que algunos exreferentes de la escuadra lusitana, entre ellos Rui Patricio, Nuno Gomez y Helder Postiga, son vistos mientras dan un paso en las calles de Tepito, donde lucen jerseys y chamarras de Portugal.

¡De Portugal para el mundo! ⚽ Así fueron captadas las leyendas del Portugal paseando por calles de Tepito en la Ciudad de México. 🤯 En las imágenes se puede observar a los jugadores, Rui Patricio, Ricardinho, Ditesef Fernandes, Nuno Gomes, Madjer, Helder Postiga y Fernando… pic.twitter.com/IpeH1fqAxV — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 28, 2026

Al darse cuenta de que estaban siendo grabados, Nuno Gomes se dio el tiempo voltear a la cámara y mandar un saludo al tiempo que caminaba junto con el resto de las leyendas de Portugal el día previo al amistoso entre su selección y México en el Estadio Azteca.

Leyendas de Portugal juegan cascarita en Tepito

Los exfutbolistas de la selección de Portugal se dieron el tiempo de aprovechar su visita a Tepito para jugar una cascarita.

Las leyendas de la Seleção das Quinas enfrentaron a creadores de contenido en una cascarita en el famoso Campo del Deportivo Maracaná, ubicado en el Centro Social y Deportivo Fray Bartolomé de las Casas.

Ricardinho, Fernando Meira Ditesef Fernandes, Madjer, Nuno Gomes, Helder Postiga y Rui Patricio fueron las leyendas de Portugal que disputaron esta cascarita en Tepito.

Todos los exseleccionados de Portugal lucieron contentos en el terreno de juego y con una sonrisa que les hizo recordar sus épocas de futbolistas.

Portugal visita México para reapertura del Estadio Azteca

Portugal fue el rival que la Federación Mexicana de Futbol eligió para enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Azteca.

El equipo lusitano es el primero de dos contrincantes que el Tricolor tendrá en la primera Fecha FIFA del año, pues el próximo martes 31 de marzo enfrenta a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

México y Portugal chocan por primera vez en nueve años, pues no miden fuerzas desde el 2 de julio del 2017, cuando disputaron el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones que aquel año se efectuó en Rusia. Los lusitanos ganaron 2-1 en tiempos extra.

EVG