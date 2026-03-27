¿Cuándo fue la última vez que México y Portugal se enfrentaron?

México y Portugal no se ven las caras desde hace nueve años.

El 2 de julio del 2017 fue la fecha más reciente en la que México y Portugal se enfrentaron por última vez. Este sábado 28 de marzo, ambas selecciones se reencuentran para medir fuerzas en un amistoso que marca la reapertura del Estadio Azteca.

Aquel día, el Tricolor y la Seleção das Quinas se vieron las caras en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia 2017. El encuentro se llevó a cabo en el Lukoil Arena de Moscú, Rusia, donde Portugal se impuso 2-1 a México en tiempos extra.

Dolorosa derrota de México a manos de Portugal

México comenzó ganando el partido ante Portugal gracias a un autogol de Luis Neto al minuto 54. Pero los lusitanos forzaron la prórroga con un agónico tanto de Pepe al 91′.

La Seleção das Quinas definió a su favor el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia 2017 con un tanto de penalti de Adrien Silva al minuto 104.

Aquella derrota a manos de Portugal impidió que México se subiera al podio por segunda vez en una Copa Confederaciones, luego del título conseguido como local en 1999 a costa de Brasil.

M A Ñ A N A... ⏳



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Doble enfrentamiento entre México y Portugal

México y Portugal tuvieron un doble enfrentamiento en aquella Copa Confederaciones de Rusia 2017, pues ambos integraron el Grupo A de la competencia.

El 18 de junio, 14 días antes de medirse en el duelo por el tercer lugar, el Tricolor y la escuadra lusa dividieron unidades al igualar 2-2 en partido correspondiente a la primera jornada.

La Selección Mexicana vino de atrás dos ocasiones en dicho partido, en el que rescató el empate a dos tantos en el tiempo de compensación gracias a un gol de cabeza de Héctor Moreno al minuto 91.

El punto le sirvió tanto a México como a Portugal, pues ambas fueron las selecciones clasificadas del Grupo A a las semifinales de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Sobrevivientes del último México vs Portugal

Solamente hay dos sobrevivientes del último juego entre México y Portugal, y ambos son del Tricolor: Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

De Portugal, ninguno de los convocados por Roberto Martínez jugó contra el Tricolor en aquella Copa Confederaciones. Cristiano Ronaldo hubiera sido el único, pero el veterano goleador no fue contemplado por lesión.

EVG