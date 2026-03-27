¡Se le dobló el tobillo! Así fue la brutal lesión del uruguayo Joaquín Piquerez contra Inglaterra (VIDEO)

El uruguayo Joaquín Piquerez encendió las alarmas con una terrible lesión en un amistoso ante Inglaterra.

El lateral izquierdo Joaquín Piquerez encendió las alarmas en Uruguay al sufrir una terrible lesión en el tobillo, mismo que se le dobló apenas al minuto 10 del partido amistoso contra Inglaterra en el Estadio de Wembley con miras al Mundial 2026.

El futbolista del Palmeiras se dobló de muy fea forma el tobillo derecho luego de un cruce con Noni Madueke, mismo tras el cual cayó sobre el terreno de juego con evidente signos y muestras de dolor. Su lesión preocupa en Uruguay, a falta de menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo.

🇺🇾🚨 TREMENDO como se le DOBLÓ EL TOBILLO A JOAQUÍN PIQUEREZ tras el choque con Madueke



El lateral del Palmeiras sale EN CAMILLA del encuentro entre Uruguay e Inglaterra 🏥pic.twitter.com/hlxIAYsLbX — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 27, 2026

Joaquín Piquerez abandonó la cancha al minuto 16, pues no pudo continuar en el encuentro tras su terrible lesión en el tobillo derecho. Fue reemplazado por el veterano José María Giménez, jugador del Atlético de Madrid.

Preocupación en Uruguay por lesión de Joaquín Piquerez

La sensible lesión de Joaquín Piquerez generó preocupación en Uruguay, principalmente en el argentino Marcelo Bielsa, director técnico del conjunto charrúa.

En el seno de la Celeste hay esperanza de que se trate de un esguince de menor gravedad, pero eso se sabrá con exactitud cuando se le realicen los estudios correspondientes.

Joaquín Piquerez ha jugado 19 partidos con Uruguay desde su debut como seleccionado en el 2021, pero en los últimos meses ha sido particularmente contemplado por Marcelo Bielsa con miras a la conformación de la lista de la Celeste para el Mundial 2026, en el que se encuentra en el Grupo H junto con España, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde.

Federico Valverde rescata a Uruguay

Federico Valverde, futbolista del Real Madrid, convirtió de penalti en el minuto 94 para que Uruguay rescatara un empate 1-1 contra Inglaterra en Wembley.

Uruguay remó contracorriente tras la fuerte lesión en el tobillo que obligó a dejar a la cancha a Joaquín Piquerez en el primer tiempo, pese a lo cual no vio herido su arco sino hasta el minuto 81, cuando Ben White puso en ventaja al equipo de la rosa.

Pero la Celeste rescató la igualada gracias al tanto de Federico Valverde desde los 11 pasos, luego de que Ben White cometió una falta sobre Federico Viñas, exdelantero del América.

EVG