Esta es la posible alineación de México ante Portugal; ¿Javier Aguirre pondrá a Memo Ochoa de titular?

Falta menos para la reinauguración del Estadio Azteca con el duelo de México ante Portugal. Partido que puede dar indicios de lo que veríamos de la Selección Nacional en su debut en la Copa del Mundo 2026 en cuanto al 11 inicial. La expectativa ante el cuadro luso está puesta en la portería y si Guillermo Ochoa jugará.

Javier Aguirre ya comentó que no tiene un 11 definido para el debut mundialista ante Sudáfrica, pero tiene una base, lo que hace pensar que los jugadores que arranquen ante la Selección Portuguesa tienen una gran oportunidad de estar en el cuarto estelar el 11 de junio.

M A Ñ A N A... ⏳



¡Volveremos a vernos en el Estadio Banorte! 📍#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6ADny6OXSF — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

Posible 11 de México ante Portugal

Portero: Raúl Rangel

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez

Medios: Erick Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

🇲🇽 SELECCIÓN 🇲🇽



POSIBLE 11 VS 🇵🇹



A falta de un entrenamiento, este ha sido el equipo titular que ha probado Javier Aguirre durante la semana.



• Tala se mantiene como titular

• J. Sánchez como lateral derecho

• Debut de Fidalgo

• Quiñones de inicio



¿LES GUSTA? @TUDNMEX pic.twitter.com/nUNzTQ5JIn — Gibrán Araige (@GibranAraige) March 27, 2026

Se anticipa debut de Álvaro Fidalgo

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN que cubre a la Selección Mexicana, el entrenador Javier Aguirre ha estado practicando con Raúl Rangel como titular, lo que deja a Guillermo Ochoa como el segundo portero.

En la defensa la central sigue siendo con César Montes y Johan Vásquez. En la lateral está de un lado Jesús Gallardo y del otro Jorge Sánchez, quien al parecer se gana un puesto en el 11 por jugar en Europa.

En el medio campo la fuente mencionada señala que se ha estado entrenando con Álvaro Fidalgo, futbolista del Real Betis que recientemente se naturalizó mexicano y con la ausencia de Gilberto Mora le estaría llenando el ojo a Aguirre. Acompañando a El Maguito estaría Erick Lira y Charly Rodríguez.

Lugar histórico, vibrante y multifacético. ❤️‍🔥



Ciudad que no duerme, ciudad de palacios y templos...#SomosMéxico, Somos Ciudad de México. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/VZBSwkz2it — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

En adición, El Vasco Aguirre ha estado entrenando con Julián Quiñones, quien es uno de los futbolista mexicanos con mejor nivel en el futbol internacional. Es figura en Arabia Saudita y sigue luchando un lugar por jugar en la Copa del Mundo.

La formación sería un 4-3-3, en donde adelante además de Quiñones estaría Roberto Alvarado y como centro delantero Raúl Jiménez, quien es el gran emblema de México, siendo un destacado jugador semana a semana en la Premier League.

El partido entre México y Portugal inicia a las 19:00 horas. Las puertas del Estadio Azteca abren a las 16:00 horas. No habrá estacionamiento para el público general. El acceso peatonal es exclusivo para personas con boleto o acreditación. El acceso vehicular es exclusivo para coches autorizados.

aar