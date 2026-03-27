Campeón del mundo llega a Chivas; la FOTO de una leyenda que ilusiona a los Chivahermanos

Un campeón del mundo ilusionó a la afición de Chivas con su llegada a Guadalajara.

Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, ilusionó a la afición de las Chivas al posar con el jersey del Guadalajara, el actual líder del Clausura 2026 de la Liga MX, que se puso en pausa por la primera Fecha FIFA del año.

El exlateral izquierdo del Real Madrid se encuentra de vacaciones en México. Alguien cercano a Chivas se enteró de eso y le hizo llegar una playera del club rojiblanco al legendario exfutbolista, quien recibió gustoso la misma.

“Un nuevo ChivaHermanooo! ¡Roberto Carlos, amigo, ya eres mexicano!“, fue el mensaje con el que Chivas presumió la foto de Roberto Carlos al tiempo que el campeón del mundo sostenía el jersey del Rebaño Sagrado.

Roberto Carlos, campeón en último título mundial de Brasil

El exlateral izquierdo Roberto Carlos formó parte de la plantilla de Brasil que en Corea-Japón 2002 se proclamó campeona del mundo.

Fue el pentacampeonato de la Verdeamarela, que desde entonces no se ha vuelto a consagrar monarca del orbe, pese a lo cual sigue siendo la selección con más títulos.

Roberto Carlos jugó completos seis de los siete partidos que Brasil disputó en el Mundial de Corea-Japón 2002, justa en la que hizo un tanto en la goleada de 4-0 sobre China en la fase de grupos.

El exjugador del Real Madrid también formó parte del plantel de Brasil que fue subcampeón en el Mundial de Francia 1998. Alemania 2006 fue la tercera y última edición de la Copa del Mundo en la que el oriundo de Sao Paulo representó al Scratch du Oro.

¿Contra quién va Chivas en la Liga MX?

Las Chivas enfrentarán a los Pumas el próximo 5 de abril, en actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026, cuando se reanude la Liga MX tras el parón por la Fecha FIFA.

Aprovechando el parón, el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito se medirá ante el Atlas en un clásico tapatío de carácter amistoso. El duelo entre rojiblancos y rojinegros será en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, este domingo 29 de marzo.

Chivas encabeza la clasificación del Clausura 2026 de la Liga MX con 30 unidades después de 12 Jornadas, producto de 10 triunfos y dos derrotas, las cuales fueron a manos de Cruz Azul y el bicampeón Toluca.

EVG