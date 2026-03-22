Aficionado en Monterrey agrede a su acompañante de Chivas y suelta golpes a los periodistas (VIDEO)

Lamentablemente, la violencia se sigue haciendo presente en los estadios de la Liga MX y en esta ocasión fue en las gradas del Estadio BBVA, donde un aficionado que no traía jersey de Rayados o Chivas se hizo viral por golpear a su acompañante que portaba un jersey del Rebaño Sagrado.

En el video que circula por el internet se puede ver que esta persona comienza a soltarle golpes en la cabeza y en los hombros al niño que iba con él, quien intentaba calmar los ánimos de este individuo, además de los aficionados a su alrededor que también intentaron relajar la situación.

Cuando este fanático se dirigía a la salida del estadio, se dio cuenta de que un periodista del medio “Hora Cero Deportes” lo estaba grabando y lo amenazó diciéndole: “Deja de grabar, hijo de tu put... madr..., o te rompo tu madr...”. El reportero continuó con su trabajo y esta persona se regresó a soltarle un golpe a la cámara. Aunque esta persona ya salió a dar la cara por lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo 2026 Estas son las selecciones que ya están en México para el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

El morro queriendo festejar agusto y su puto papá frustrado no lo deja y lo golpea.



Sea cual sea el motivo no se justifica la agresión. pic.twitter.com/C95o4bb2Rc — Camberismo (@Camberismo_12) March 22, 2026

Aficionado agresor sale a dar la cara tras lo ocurrido

Después de que se volviera viral por agredir a su hijo dentro del Estadio BBVA y ser captado por las cámaras de los periodistas que cubrían el encuentro, esta persona salió a hablar sobre lo ocurrido en sus redes sociales.

En X el perfil que se llama @agmatias publicó un mensaje en el que asegura que no tiene nada que lamentar por lo ocurrido, pues asegura que su hijo aprendió una “enorme lección”, pues revela que se estaba burlando de la afición del Monterrey después de la victoria de las Chivas.

“Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección. Ganar no justifica burlarse de nadie más. Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y se que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar. Fin del tema. Besos a todos”, se puede leer en el mensaje.

Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección.

Ganar no justifica burlarse de nadie más.



Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y se que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar.



Fin del tema.

Besos a todos — Yusé (@agmatias) March 22, 2026

Monterrey suma cinco encuentros sin conocer la victoria

El Monterrey atraviesa un terrible momento después de la salida de Domènec Torrent del conjunto de la Sultana del Norte, pues en sus últimos cinco encuentros entre la Liga MX y la Concacaf Champions Cup no conocen la victoria.

Todo inició desde el Clásico Regio cuando los Rayados cayeron derrotados 1-0 con un gol de último minuto de André-Pierre Gignac; después cayeron a manos del Cruz Azul en la ida de la Concachampions por tablero de 3-2; en la Liga MX igualaron 2-2 con el Juárez y en el siguiente encuentro quedaron eliminados del torneo de la Concacaf después del 1-1 ante La Máquina en la vuelta.

Mientras que su último resultado fue la derrota 3-2 ante las Chivas, el conjunto de la Sultana del Norte tendrá una nueva oportunidad para volver a ganar en el torneo local; se medirán ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio BBVA el próximo 4 de abril del 2026.

DCO