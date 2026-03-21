Chivas sigue siendo líder de la Liga MX tras derrotar al Monterrey de visita

Las Chivas visitaron el Estadio BBVA después de golear 5-0 al León; el equipo de Gabriel Milito se midió ante el Monterrey y terminaron llevándose la victoria de visita por marcador de 3-1, con lo que mantienen el liderato de la competencia al llegar a 30 puntos.

El marcador se abrió temprano en el encuentro; fue el minuto 18 de tiempo corrido cuando Ángel Sepúlveda se juntó con Armando González. El delantero mexicano recibió la esférica entre dos defensas del Monterrey, esperó la salida del ‘Mochis’ Cárdenas y definió al primer poste.

Los rojiblancos se fueron al medio tiempo con la ventaja en el tablero, pero Rayados terminó mostrando un mejor futbol en la cancha del Gigante de Acero.

Gente de @Chivas, les voy dejando el gol de José Castillo, ahorita les traigo el del cotorro. 🦜 #ConMéxicoC26 | #J12 | #MTYCHI pic.twitter.com/PFBBdyraBL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 22, 2026

Sin embargo, al inicio de la parte complementaria, José Castillo logró el segundo tanto de la noche; el defensa central sorprendió al guardameta rival con un disparo desde fuera del área, el cual colocó muy bien al poste más lejano de Cárdenas para darle la ventaja al Rebaño Sagrado.

El tercer tanto fue de Bryan González al minuto 55; el lateral mexicano se llevó los reflectores del partido por el tremendo golazo que se aventó. ‘El Cotorro’ recibió la esférica fuera del área y con un disparo de primera intención terminó colgando la esférica en uno de los ángulos de la portería.

El partido siguió su marcha y las Chivas estaban cerca de llevarse la victoria en el cotejo; sin embargo, en el 88′, Uros Durdevic marcó el descuento tras un pase retrasado de Ricardo Chávez.

¡Llegó el descuento de Rayados! Đurđević de primera remata y pone el primero de Monterrey 🤠⚽#MegaFutbol pic.twitter.com/D9MIQCgQyP — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

¡Goooooool de Rayados! El Rica Chávez le da esperanza de la remontada a Rayados y pone el segundo 😎🔥#MegaFutbol pic.twitter.com/WqH0WjOYDk — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

Los locales volvieron a hacerse presentes en el marcador al 93′ de juego; fue Ricardo Chávez el que apareció dentro del área y, tras un gran servicio de Óliver Torres, el lateral mexicano remató de primera a escasos metros del ‘Tala’ Rangel para poner el segundo de los Rayados.

Cuando el encuentro estaba llegando a su fin, una mano en el área de Bryan González le concedió una pena máxima al equipo de Nicolás Sánchez. Uros Durdevic se paró frente a Rangel, pero terminó mandando su disparo a las manos del guardameta mexicano, convirtiéndose en el villano para su propio equipo.

Raúl Rangel se convirtió en el héroe de las Chivas para darles los tres puntos al Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio BBVA para que el equipo de Gabriel Milito mantenga el liderato en el torneo.

DCO