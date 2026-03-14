Entrada de Chivas a la cancha en Guadalajara casi termina en un terrible incendio (VIDEO)

Las Chivas abrieron las puertas del Estadio AKRON para recibir a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026, sin embargo antes de iniciar el calentamiento de ambas escuadras, una de las banderas que salió al frente de los futbolistas casi arma una tragedia cerca de las bancas.

En el video publicado por Récord, se puede ver que la persona que trae cargando la bandera de las Chivas, se queda atorada en una de las columnas que saca fuego, muy cerca de la flama y casi se prende. Afortunadamente esto solo quedó en un susto y los jugadores saltaron al campo sin problema.

Después de que todos los futbolistas salieron a la cancha, algunas personas del equipo se acercaron de inmediato para quitar la bandera de donde se atoró, pues era necesario hacerlo para que no ocurriera un accidente.

El Estadio AKRON ya presume sus nuevas bancas para el Mundial 2026

Antes de iniciar el partido entre las Chivas y Santos, los asistentes se dieron cuenta de algunos cambios que ya presume el Estadio AKRON, pues las bancas fueron reemplazadas por las que pidió la FIFA.

Los banquillos dejaron de tener patrocinadores, mejores asientos y transparentes, un cambio para bien de cara a la Copa del Mundo del 2026 y que se espera que estas bancas se queden para el resto de la historia del Estadio AKRON.

Además, en redes sociales circulan videos sobre los nuevos palcos que se habilitaron para el Mundial 2026, pues cabe recalcar que se vendieron boletos de hospitality, en los que incluye la entrada al recinto, comida y bebida.

El Estadio AKRON ya presume sus nuevas bancas para el Mundial del 2026. ı Foto: Mexsport

El Estadio AKRON tendrá sus primeros encuentros internacionales este mes

Antes de arrancar el Mundial del 2026, el Estadio AKRON tendrá dos compromisos internacionales para definir uno de los dos últimos boletos para el torneo de la FIFA.

Guadalajara recibirá la Eliminatoria A del Repechaje Intercontinental, en el que Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y el ganador se verá las caras con República Democrática del Congo para definir al ganador de la última plaza en la Copa del Mundo.

Estos dos encuentros están programados para finales de este mes; el primero será el 26 de marzo, mientras que la final se jugará el 31 del mismo mes, a menos de tres meses de que arranque el Mundial del 2026 en la Ciudad de México.

DCO