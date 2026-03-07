Chivas remonta al Atlas y se lleva el clásico tapatío para volver a la senda del triunfo en el Clausura 2026

Chivas se llevó el clásico tapatío ante Atlas en el Estadio Jalisco.

Las Chivas vinieron de atrás para imponerse 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, donde salieron del clásico tapatío con los tres puntos en la bolsa para retomar la senda del triunfo en el Clausura 2026 después de sus derrotas en fila a manos de Cruz Azul y Toluca.

La pizarra se abrió al minuto 12, cuando Paulo Ramírez marcó con un disparo de zurda fuera del área al robarle el balón a Fernando el ‘Oso’ González, quien se confió después de recibir un pase del Tala Rangel.

🚨 ¡GOOOOOL DEL ATLAS! 🔥❤️🖤 ¡Paulo Ramírez aprovecha el error en salida del Tala y el Oso para poner el 1-0 en el Clásico Tapatío! 🤯💥



🇲🇽 #MegaFutbol

🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/HUMI1OATeG — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

El Guadalajara se lanzó al frente en busca del empate, aunque los rojinegros también tuvieron más ocasiones de marcar en la primera mitad, en la que el marcador no se movió más.

Chivas le da la vuelta al Atlas en el segundo tiempo

Las Chivas emparejaron los cartones en los primeros momentos del segundo tiempo, cuando al minuto 48 Armando la Hormiga González sacó un disparo de derecha fuera del área que fue desviado por un defensa, lo que dejó sin oportunidad a Camilo Vargas.

El Rebaño estuvo cerca de darle la vuelta al duelo al minuto 53, cuando José Castillo remató con la derecha a quemarropa, tras un pase de cabeza de Ángel Sepúlveda, pero el balón se fue por un costado.

El árbitro Marco Antonio Ortiz marcó un penalti a favor de las Chivas al minuto 70 por un jalón de Jorge Rodríguez a Daniel Aguirre.

🚨 ¡GOOOOOL DE LAS CHIVAS! ❤️🔥🤍 ¡OTRO PENAL PARA EL REBAÑO Y ESTA VEZ SEPÚLVEDA NO PERDONA! 😍🔥⚽



🇲🇽 #MegaFutbol

🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/Vt5HyvtcEV — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

Armando la ‘Hormiga’ González cobró a media altura, pero Camilo Vargas adivinó la dirección del disparo y se puso la capa de héroe al atajar el balón para privar al atacante del Guadalajara de su segunda anotación de la noche.

Otro penalti a favor de Chivas llegó al minuto 82 tras una falta de Gaddi Aguirre sobre Ángel Sepúlveda, quien engañó desde los 11 pasos a Camilo Vargas para darle la ventaja a los rojiblancos.

EVG