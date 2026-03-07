Keylor Navas se marcha a Costa Rica y deja a los Pumas a mitad de temporada

Pumas se encuentra en un gran momento en la Liga MX y este fin de semana vencieron al Necaxa para seguir sumando de a tres en la tabla general, pero las alarmas se encendieron cuando se dio la noticia sobre la salida de Keylor Navas, pues el costarricense regresó a su país por un tiempo.

El arquero que llegó el año pasado y se ha convertido en un referente del conjunto Universitario viajó a Costa Rica este fin de semana, pues tendrá una conferencia de prensa, por lo que después del partido ante Necaxa puso rumbo a su país natal.

📸 La galería @CervezaTecate ya está aquí 🔥🐾



Con mucha garra, sacamos tres puntos muy importantes de Aguascalientes, ahora a recuperar para estar listos para nuestro siguiente compromiso 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Ahe7SDV25m — PUMAS (@PumasMX) March 7, 2026

¿Por qué Keylor Navas regresó a Costa Rica tras la victoria ante Necaxa?

El portero de los Pumas viajó a su país natal para dar una conferencia de prensa en los próximos días, que con información del medio La Nación, este evento tiene que ver con el equipo de motocross que Keylor Navas patrocina.

Como lo comentó en un video hace unos meses, Keylor Navas es aficionado a este deporte, por lo que está muy involucrado en esta rama y la conferencia que dará en Costa Rica se espera que sea este sábado 7 de marzo.

Sin embargo, la preocupación de la afición de los Pumas inició porque la renovación del guardameta costarricense aún no ha llegado a buenos términos con la directiva de los Universitarios, por lo que el guardameta puede buscar a un nuevo equipo en los próximos meses.

¿Cuándo es el siguiente partido de los Pumas en la Liga MX?

Efraín Juárez ha conseguido implementar su idea de juego en el cuadro de los Pumas y poco a poco se va viendo el cambio que tiene el equipo en la Liga MX, a pesar de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup hace unas semanas.

De momento, los Universitarios llevan cinco victorias, cuatro empates y una derrota, sumando 19 puntos para colocarse momentáneamente en el tercer puesto de la tabla general, resultados que el equipo no conseguía desde hace unas temporadas.

El siguiente compromiso de los Pumas será de alto calibre, pues se medirán ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, cotejo que está programado para el sábado 14 de marzo del 2026 en punto de las 21:00 horas. El primer lugar, La Máquina, contra el tercer puesto de la competencia.

