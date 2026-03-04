Toluca ya busca al aficionado que fue agredido por los fanáticos de Pumas para darle un “trato digno” (VIDEO)

Aficionado del Toluca que fue agredido ya está siendo buscado por el club.

Durante el partido entre los Pumas y el Toluca, un aficionado de los Diablos Rojos comenzó a festejar la victoria de su equipo en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, algo que no le pareció a los fanáticos auriazules y algunos de los que se encontraban a su alrededor comenzaron a lanzarle vasos vacíos y algunos otros con cerveza.

El video no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues no es la primera vez que ocurre un escenario de este tipo en las gradas de Ciudad Universitaria, así que los Diablos Rojos publicaron un mensaje en su cuenta de X en donde piden a los internautas que los ayuden a localizar a estos dos aficionados, pues tienen una sorpresa para ellos.

El Toluca dejó en claro que quieren “darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”, así que lo más seguro es que asistan al Estadio Nemesio Diez para el siguiente partido.

TE RECOMENDAMOS: Mundial 2026 Raúl Jiménez sorprende a la afición asegurando que es mejor que Cristiano Ronaldo en este rubro

🚨 ¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego.



¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa 👀 https://t.co/tkELfq8bPO — Toluca FC (@TolucaFC) March 4, 2026

Toluca venció a los Pumas en su casa para quitarles el invicto

A pesar de lo ocurrido con los aficionados del Toluca en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, los Diablos Rojos lograron sacar un resultado positivo de visita para quitarle su invicto al conjunto de Efraín Juárez y ser el único equipo en lo que va del Clausura 2026 que aún no conoce lo que es perder después de nueve jornadas.

Un compromiso que fácilmente podría catalogarse como el mejor de la fecha es lo que vivieron los fanáticos de los cementeros y auriazules, pues durante los 90 minutos se anotaron cinco goles, tres por parte del Toluca para poder llevarse la victoria, pero también existieron jugadas que quedarán en la pupila de la afición, como la falla de Robert Morales con el arco abierto.

A pesar de que los Universitarios no partieron como favoritos para llegar a la final esta campaña, partido a partido han ido demostrando que pueden presentar un gran estilo de juego en la cancha y pelear al tú por tú con cualquier equipo de la Liga MX.

¿Contra quién se enfrenta el Toluca en su siguiente partido de la Liga MX?

El Toluca sigue estando invicto en el Clausura 2026 y en su siguiente partido buscarán llevarse los tres puntos para continuar sin conocer la derrota, además de presionar al Cruz Azul en lo más alto de la tabla para quitarles el liderato en las jornadas que restan.

El próximo encuentro de los Diablos Rojos se llevará a cabo el domingo 8 de marzo del 2026, cuando los actuales bicampeones de la Liga MX reciban a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Nemesio Diez para la Jornada 10 del torneo local.

A pesar de no conocer la derrota en la Liga MX, el Toluca se encuentra en la segunda posición de la tabla general del Clausura 2026, a un punto de La Máquina, así que seguir invictos y ganando podría ponerlos en el primer puesto de la competencia.

DCO