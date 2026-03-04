Aficionados de Pumas agreden a dos hinchas del Toluca en CU; les avientan de todo y pudo ser una tragedia (VIDEO)

De nueva cuenta la violencia se hizo presente en la Liga MX. En redes sociales circulan videos en donde una gran parte de aficionados de los Pumas de la UNAM empezaron a atacar a dos hinchas del Toluca, esto en el Estadio Olímpico Universitario.

Los felinos y los escarlatas se midieron como parte de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en done los Diablos Rojos vinieron de atrás y vencieron a los Pumas.

En redes sociales circula un video en donde dos aficionados del Toluca están sentado en las gradas de CU viendo el juego, cuando fans del Club Universidad empiezan a aventarle cervezas y a decirle cosas.

Las personas que tenían puesta la playera de los Diablos Rojos se quedaron en sus lugares y uno de ellos empezó a provocar a la afición con los brazos, pidiendo que le siguieran lanzando objetos y que no pararan con los insultos.

En los videos que recorren las redes no se observa que la situación pase a mayores, como pudo ser golpes, que habría sido algo grave, ya que en el lugar esos dos aficionados del Toluca quedaban a merced de la bola de fans de los Pumas. Afortunadamente la violencia no escaló.

Pumas deja escapar la victoria y pierde el invicto

Los Pumas perdieron 3-2 ante el Toluca en Ciudad Universitaria, y con ello los Diablos Rojos, actuales bicampeones del futbol mexicano, se mantienen como el único club invicto en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX.

El árbitro marcó penalti a favor de los auriazules por una falta de Luan sobre Jordan Carrillo. El paraguayo Robert Morales convirtió la pena máxima al cobrar con un potente remate de derecha para aplicar la ley del ex, pues le hizo gol a su anterior club para poner al frente a los del Pedregal al minuto 29.

Keylor Navas salvó a los Pumas del tercer gol en contra con una providencial atajada al minuto 78 a un disparo de Pável Pérez. Pero en la siguiente jugada apareció Paulinho con un remate de cabeza en el área, a centro de Jesús Gallardo, para que los bicampeones se fueran adelante y con ello aseguraron su sexta victoria de la temporada para seguir invictos.

El Toluca no ganaba en Ciudad Universitaria desde el Clausura 2018. Aquella vez se impuso por marcador de 1-0 en duelo de la Jornada 11 de aquel torneo, en el que terminó como subcampeón.

