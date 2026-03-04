Aficionado del Toluca sorprende a Antonio Mohamed con una extraña petición que le sacó una risa (VIDEO)

Antonio Mohamed se dio tiempo de atender a los aficionados del Toluca que asistieron al Estadio Olímpico Universitario para ver el partido ante los Pumas, pero uno de ellos le hizo una extraña petición al entrenador argentino que le sacó una risa.

En el video se puede ver que el director técnico bicampeón de la Liga MX está posando a un lado de una motocicleta, que era de un fanático de los Diablos Rojos que le pidió al entrenador que se tomara una foto con su moto antes de fotografiarse con él para tener el recuerdo.

JAJAJAJAJA QUÉ MAGIA DE LIGA



❌ Pedir saludos

❌ Selfie

❌ Autógrafo

❌ Foto con él



✅ Tomarle una foto al Turco Mohamed con tu moto



De verdad, qué por cosas como estas la Liga MX es una cosa inexplicable. Tienes que vivirla para entenderla.pic.twitter.com/OeaIfsFZ5H — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 4, 2026

Toluca le arrebató a los Pumas el invicto que presumían antes del partido

El Toluca viajó a la Ciudad de México para enfrentarse a los Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026, encuentro que terminó con cinco goles en el marcador, pero con la victoria de los Diablos Rojos en la cancha de los Universitarios, siendo el único equipo invicto en la Liga MX.

El equipo de Antonio Mohamed logró darle la vuelta al marcador en Ciudad Universitaria para llevarse la victoria y quitarle el invicto a los Pumas, que presumían desde el inicio de la temporada. Ahora solo los actuales bicampeones del torneo son el único club que sigue sin perder en la campaña.

De momento, el Toluca se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 21 unidades y, a pesar de la victoria del Guadalajara, seguirán en el segundo escalón por la diferencia de goles que tienen los Diablos Rojos.

¿Cuándo será el próximo partido del Toluca en la Liga MX?

Ahora el objetivo de los siguientes rivales del Toluca en la Liga MX será vencer a los Diablos Rojos para quitarles el invicto, y será este fin de semana cuando los Bravos de Juárez tengan la oportunidad de ser los verdugos de bicampeones para propinarles su primera derrota de la campaña.

El compromiso de la Jornada 10 del Clausura 2026 entre los choriceros y el conjunto de la frontera norte del país se jugará el domingo 8 de marzo del 2026 en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Mientras que los otros cinco encuentros de los actuales campeones en el torneo local serán ante Atlas, Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis y América.

DCO