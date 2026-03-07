La Selección Mexicana Femenil vence a Brasil en el Gran Jogo en el Estadio Ciudad de los Deportes

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil celebran el gol con el que vencieron a Brasil en el Gran Jogo.

Un gol de Greta Espinoza en el segundo tiempo le dio a México Femenil la victoria de 1-0 sobre Brasil en el denominado Gran Jogo, un partido amistoso entre ambas selecciones que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Greta Espinoza, defensa de Tigres, marcó el único tanto del encuentro al minuto 75, cuando dejó sin oportunidad a la guardameta brasileña en un tiro de esquina ejecutado por la histórica Charlyn Corral.

¡GOL DE GRETA ESPINOZA! 🤯🇲🇽



La Selección de México le está ganando por 1-0 a Brasil en el último amistoso de la Fecha FIFA.



La verdeamarela ha desperdiciado muchas ocasiones y El Tri aprovechó el balón parado.pic.twitter.com/cJbJpZX25B — Mundo Pelota (@mundopelotanet) March 8, 2026

Antes del arranque del México vs Brasil, la legendaria Mónica Ocampo recibió un pequeño homenaje por su destacada carrera en las canchas, a la cual le puso fin en enero después de más de 20 años, periodo en el que también representó al Tricolor Femenil.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX América vuelve a ganar en la Liga MX tras vencer al Querétaro en La Corregidora

México sufre de más ante Brasil y falla un penalti

La Selección Mexicana Femenil desperdició una gran ocasión de tomar la ventaja en los primeros momentos del partido con u un penalti fallado.

Rebeca Bernal, zaguera del Washington Spirit de la NWSL, ejecutó la pena máxima, pero no le dio la colocación ni la potencia necesaria, por lo que la portera de la Canarinha adivinó la dirección del cobró y desvió el esférico.

Parecía que el penalti fallado repercutiría en la moral de la Selección Mexicana, que no se vino abajo y tuvo más ocasiones de marcar en la primera mitad, pero no lo consiguió.

¡GANÓ LAAAAAAA FEMENIL! 🔥🇲🇽



NUESTRA SELECCIÓN SE QUEDA CON EL #GranJogo ante Brasil en la capital del país... 😮‍💨💪

¡VAAAAAAAAMOS! Esto es #UnEquipoUnSueño. 🫶⚽@ATTMx#FechaFIFAFebrero | #SeleccionFemenilMayor pic.twitter.com/iNDVV21TKY — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 8, 2026

Lo que sigue para el Tricolor Femenil tras vencer a Brasil

El encuentro amistoso entre México y Brasil se dio mientras el Tricolor afronta las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial Femenil del próximo año, que precisamente se llevará a cabo en el país sudamericano.

El Tricolor Femenil se presentó al Gran Jogo después de golear 7-0 a Santa Lucía en la segunda jornada de las clasificatorias mundialistas, resultado con el que llegó a seis puntos.

La Selección Mexicana Femenil volverá a las canchas el próximo 10 de abril, cuando enfrente a Islas Vírgenes Estadounidenses en las eliminatorias mundialistas. Ocho días después, el Tricolor se medirá ante Puerto Rico.

EVG