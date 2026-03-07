Cruz Azul golea al Atlético de San Luis y sigue en lo más alto de la clasificación en el Clausura 2026

Cruz Azul se impuso al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El Cruz Azul es más líder que nunca de la Liga MX, luego de que este sábado goleó 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, resultado con el que se ratificó como el líder del campeonato.

El argentino Agustín Palavecino inauguró los cartones al minuto 16 con una excelsa definición de derecha con un remate en el centro del área tras ser asistido por Nico Ibáñez.

¡Gooooool de Cruz Azul! 🤩⚽ Tiki taka cementero, jugadón entre Ibáñez y Palavecino, y el mediocampista la mandó a guardar 🚂🔥🔥🔥🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/PyHNsdkTE2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2026

¡GOOOOOOL DEL TORO! 😎⚽ ¡Pita, pita, Maquinita! Enorme jugada del delantero celeste 🤯🔥🔥🔥🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ONLlAgThSB — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

El duelo se le comenzó a complicar a los Tuneros al minuto 26, cuando el portero Andrés Sánchez abandonó la cancha por una lesión sufrida minutos antes al caer mal tras un disparo lejano de Gonzalo Piovi que casi termina en gol. Fue sustituido por Gibrán Lajud.

Cruz Azul aprovecha superioridad numérica ante Atlético de San Luis

La situación se tornó más compleja para el Atlético de San Luis en el descuento del primer tiempo, cuando el defensa Eduardo Águila fue expulsado por una falta sobre Nico Ibáñez.

João Pedro estrelló el balón en el poste tras un remate de cabeza en el centro del área al 66’. Un minuto después, Gabriel el ‘Toro’ Fernández consiguió el segundo tanto de Cruz Azul con un zurdazo por abajo en el área, a pase de Agustín Palavecino.

¡Gol de Montaño! 🤩🙏 Cruz Azul ya está goleando al Atlético de San Luis, el jugador celeste está de vuelta ⚽🔥🔥🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/WFjYjh6JD3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2026

Andrés Montaño convirtió el tercer tanto de los cementeros con una definición de zurda por abajo, en un tanto que había sido anulado en primera instancia, erróneamente, por fuera de lugar.

Próximos juegos de Cruz Azul y Atlético de San Luis

Se viene una semana clave para Cruz Azul en el primer semestre del año, pues el próximo martes 10 de marzo visita al Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Y cuatro días más tarde, el sábado 14, La Máquina visita Ciudad Universitaria para medirse ante los Pumas en el duelo más atractivo de la Jornada 11 del Clausura 2026.

Por su parte, el Atlético de San Luis regresa a las canchas el sábado 14 de marzo, cuando sea local ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Alfonso Lastras.

EVG