Cruz Azul doblega a Monterrey de visita para ser el nuevo líder de la Liga MX

El Cruz Azul sigue en un gran momento en la Liga MX y en la Jornada 8 del Clausura 2026 visitaron Monterrey para enfrentarse a Rayados, partido que terminó 2-0 para que La Máquina sumara su sexta victoria del torneo local.

El compromiso en el Gigante de Acero inició movido, pues al minuto 11 de tiempo corrido, Gabriel Fernández cayó dentro del área al momento que iba a disparar a puerta y el árbitro central marcó la pena máxima para los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Fue el mediocampista argentino José Paradela el encargado de pararse frente a Luis Cárdenas para buscar el primer tanto de la noche, pero el arquero del Monterrey adivinó el disparo del dorsal ‘20′ de los cementeros y mantuvo su arco en cero, pero no por mucho tiempo.

¡Gooooool de Cruz Azul! Rotondi adelanta a la 'Máquina' el balón se le pasó a toda la defensa de Rayados pic.twitter.com/GbyJC06kkV — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

Fue al minuto 17 de juego cuando el Cruz Azul volvió a la carga en busca del primer tanto del partido. José Paradela mandó un servicio raso al corazón del área que fue rechazado por la zaga central, pero en los linderos del área apareció Rodolfo Rotondi para rematar de primera e incrustar la esférica al fondo de la red.

El partido siguió su marcha y fue en la parte complementaria cuando llegó la segunda anotación de la noche para el Cruz Azul. Agustín Palavecino recibió la pelota tras un pase de Omar Campos y desde fuera del área sacó un disparo al segundo poste del ‘Mochis’ Cárdenas que el arquero mexicano solo se quedó viendo cómo entraba a su marco.

En el tiempo de compensación, el árbitro central marcó la pena máxima para el Monterrey por una falta de Willer Ditta, pero tras la revisión en el VAR, el silbante cambió su decisión y fue un tiro libre indirecto para La Máquina. El Cruz Azul se convierte en el nuevo líder de la competencia al sumar 19 unidades en ocho jornadas.

León remonta el marcador ante Necaxa y logra su segunda victoria al hilo

En el otro partido de las 19:00 horas, el León recibió en la cancha del Estadio León al Necaxa, encuentro que terminó con la victoria para los Panzas Verdes por marcador de 2-1 tras una remontada en los últimos minutos del cotejo.

La primera anotación llegó en el tiempo de compensación del primer tiempo. Agustín Oliveros recibió un pase entre líneas de Danny Leyva y, con un buen remate al segundo poste de Oscar García, puso a los Rayos en ventaja con 45 minutos por jugarse.

Sin embargo, los locales no dejarían que el Necaxa se fuera con la victoria. Al minuto 65, Juan Domínguez igualó el marcador y fue al 86′ de tiempo corrido cuando Diber Cambindo cambió el penal por gol para darle su segunda victoria al hilo al León.

DCO