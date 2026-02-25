¡NO ES BROMA! Cruz Azul da la peor noticia de la temporada y anuncia la salida de su director técnico

Cruz Azul no ha tenido el inicio esperado en el Clausura 2026 y después de diez jornadas en el futbol mexicano, la directiva de La Máquina anunció la salida de su director técnico en busca de mejorar los resultados de cara a la liguilla del balompié azteca, pues la campaña pasada llegaron a su primera semifinal y quieren repetir esa hazaña.

La Liga MX Femenil entrará en un parón de dos semanas porque la Selección Mexicana jugará dos partidos, ante Santa Lucía y Brasil. Así que la directiva de las cementeras tendrá el tiempo necesario para elegir a su nuevo entrenador o entrenadora para lo que resta de la campaña en el futbol mexicano. De momento, Israel del Real será del director técnico interino del equipo, con Guadalupe Worbis como su auxiliar técnica.

“CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil. Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos torneos dirigiendo a nuestra escuadra, destacando el logro de clasificar a semifinales del torneo Apertura 2025 al tiempo de alcanzar un registro histórico de puntos en el torneo regular”, se puede leer en el comunicado.

COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN.



✍🏻🚂 pic.twitter.com/cG39jtu6M1 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) February 26, 2026

Diego Testas, el técnico que quedará para la historia de Cruz Azul Femenil

Después del anuncio de la salida de Diego Testas de Cruz Azul, la afición del conjunto celeste siempre recordará al técnico uruguayo como uno de los mejores de la institución, pues consiguió llevar al equipo a sus primeras semifinales de la Liga MX Femenil.

Fue la temporada pasada cuando las cementeras se metieron hasta la antesala de la gran final, fase en la que se midieron a Tigres y lamentablemente cayeron eliminadas, pero con una gran actuación y complicándole el pase a la serie por el título a las Amazonas.

Es por eso que el club escribió en su comunicado: “Le deseamos a Diego y a su cuerpo técnico éxito en sus futuros proyectos. De igual manera, queremos hacerles saber que nuestro compromiso con el proyecto femenil se mantiene para seguir construyendo un plantel que siga en los primeros planos”.

Gracias, Diego, por tu trabajo y compromiso dirigiendo a las Celestes.



¡Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos! pic.twitter.com/cfp2QBuzFi — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) February 26, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido del Cruz Azul Femenil en la Liga MX?

El Cruz Azul volverá a la actividad en la Liga MX en 15 días, después de que la Selección Mexicana Femenil termine su actividad con los partidos ante Santa Lucía y Brasil.

El próximo compromiso de las Celestes en el torneo local será el 12 de marzo del 2026 cuando reciban en casa al Necaxa para la Jornada 11 del Clausura 2026, buscando su quinta victoria en la campaña para seguir escalando posiciones en la tabla.

De momento, el conjunto de la Noria se coloca en la octava posición de la tabla general con 15 puntos, cosecha de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

