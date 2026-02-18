Estrella de la Champions League declara su infinito amor por el Cruz Azul y quien es su ídolo del equipo (VIDEO)

La jornada de los play-offs de la Champions League dejó como resultado a una estrella de Europa como nuevo aficionado del Cruz Azul, pues fue Victor Osimhen quien reveló que de ahora en adelante apoyará a La Máquina en cada partido, pues su amigo Christian Ebere se convirtió en nuevo jugador del club de la Liga MX.

El delantero del Galatasaray reveló que “Lo recuerdo, es un hermano, es un tipo top, me gusta, y es muy trabajador, siempre está en el gimnasio, siempre está allí, es el último jugador en irse después del entrenamiento. Estoy muy feliz de que esté realizando sus sueños. Hablamos de vez en cuando, hacer un movimiento a México también, que es una liga muy difícil; creo que también tiene un corazón de león, puede sobrevivir en cualquier liga, y es realmente un talento top, y estoy muy feliz por él, y le deseo lo mejor, definitivamente sí, yo donde sea que vaya, apoyo al club”.

Víctor Osimhen 🇳🇬 jugador del Galatasaray



“Ebere es una adicto al trabajo, es el último que se va después de que termine el entrenamiento”



“Donde quiera que vaya apoyaré al club (Cruz Azul)” pic.twitter.com/2sbXTC8fa1 — Oc⚖️avio Azul de 💙 (@mroctavioblue) February 18, 2026

Christian Ebere tiene su primera experiencia en la Liga MX con Cruz Azul

Uno de los fichajes del Cruz Azul para este torneo fue Christian Ebere, quien llega procedente del Plaza Colonia de Uruguay, donde jugó alrededor de dos años en el futbol charrúa; además, cabe recalcar que nunca ha participado en el torneo local de su país.

Con La Máquina, el delantero nigeriano ya lleva tres partidos disputados, aunque en los tres ha salido del banquillo. Ebere lleva una asistencia desde su llegada a México y fue en el encuentro ante el Toluca, con el que los cementeros lograron igualar el marcador para sacar un punto del Estadio Nemesio Diez.

Los demás encuentros fueron ante el Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup y el último ante los Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026, cotejo que terminó ganando La Máquina por marcador de 2-1.

Jorge Rodarte y Christian Ebere la estaban armando de lujo, pero el balón no encontró las redes. 😵‍💫



Esta es la #JugadaDeAltoVoltaje de la #J6, presentada por @Nissan_mx. ⚡️#NissanEnLaLigaMX | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/Yvxjrt6Urs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 18, 2026

Christian Ebere tendrá su primer gran reto con el Cruz Azul

Después de tres partidos con el Cruz Azul, el siguiente cotejo que tiene en puerta La Máquina será un gran reto para sus nuevos refuerzos, pues se medirán ante el equipo líder de la competencia en busca de quitarles el invicto en su propia cancha.

Tanto Christian Ebere como Nicolás Ibáñez se medirán ante las Chivas de Gabriel Milito, que llevan seis victorias de seis posibles, así que la primera misión de los cementeros en este cotejo será derrotar a los rojiblancos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

En los pocos minutos que ha tenido dentro del campo, Christian Ebere ha demostrado grandes cosas, como la asociación con sus compañeros y pelear por cada pelota hasta que salga del campo.

DCO