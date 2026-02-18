Champions League: Resumen y goles de TODOS los partidos de la Jornada del miércoles 18 de febrero

El Atlético de Madrid visitó la cancha del Jan Breydel Stadium para enfrentarse al Club Brujas en el partido de ida de los play-offs de la Champions League, encuentro que se podría catalogar como el mejor de la jornada de este miércoles 18 de febrero, pues el conjunto de Bélgica logró rescatar el empate ante los Colchoneros.

Julián Álvarez abrió el marcador del minuto 8 de tiempo corrido desde el punto penal después de la revisión del VAR, mientras que Ademola Lookman anotó su primer tanto con la camiseta del Atlético de Madrid en la Champions League en el tiempo de compensación. El encuentro se comenzó a venir abajo para los comandados por Diego Simeone en el segundo tiempo.

A dramatic night in Bruges 🎢#UCL pic.twitter.com/chqKNChnL1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2026

Al minuto 51 de juego Raphael Onyedika anotó el primer gol para el Brujas y nueve minutos más tarde Nicolò Tresoldi consiguió igualar el marcador para evitar que los colchoneros se fueran con la ventaja para el encuentro de vuelta.

Pero al 79′ de tiempo corrido una jugada de Alexander Sorloth dentro del área generó el autogol de Joel Ordóñez, para volver a adelantar al Atlético de Madrid con 10 minutos por jugarse en Bélgica, sin embargo el conjunto local tenía otros planes, pues al 89′ Christos Tzolis apareció solo dentro del área y con un remate raso al segundo poste venció a Jan Oblak para viajar a España la siguiente semana en busca del pase a los octavos de final.

Newcastle golea al Qarabag y pone un pie en los octavos de final

El primer encuentro del día fue entre el Qarabag de Azerbaiyán y el Newcastle de Inglaterra, encuentro que fue controlado por las Urracas durante los 90 minutos, para llevarse la ventaja y poner un pie en los octavos de final de la competencia por el 6-1 en el marcador que lograron en la cancha del Tofiq Behramov.

El conjunto inglés sentenció el encuentro desde el primer tiempo, pues lograron meter cinco goles en 45 minutos, iniciando la fiesta de anotaciones el 3′ de tiempo corrido gracias a Anthony Gordon y 5′ más tarde apareció Malick Thiaw para poner el segundo tanto en la cuenta del Newcastle.

Anthony Gordon tuvo una noche redonda al conseguir un cuatro tantos en la primera mitad, con lo que ayuda a su equipo a recibir el encuentro de vuelta con una ventaja muy amplia para avanzar sin complicaciones a la siguiente fase. Elvin Jafarguliyev fue el encargado de descontar por parte de los locales.

Bodo Glimt pone contra las cuerdas al Inter de Milán

La sorpresa del torneo, el Bodo Glimt, sigue dando de que hablar en la actual temporada de la Champions League y en su partido de ida de los play-offs lograron derrotar 3-1 al Inter de Milán, actual subcampeón de la Liga de Campeones, para ir al Giusseppe Meazza a buscar el resultado que los coloque en los octavos de final.

Sondre Fet, Jens Petter Hauge y Kasper Hogh, fueron los encargados de darle la victoria a su equipo en la cancha del Aspmyra Stadion para poner contra las cuerdas de los nerazzurri, que podrían caer eliminados del torneo por el caballo negro de la competencia.

Por parte de los visitantes, Francesco Pio Esposito fue el encargado de descontar en el marcador, pero en casa tendrán que ganar por ventaja de tres goles para poder acceder a los octavos de final de la Champions League.

Bayer Laverkusen consigue la ventaja sobre el Olympiacos

La jornada de este miércoles terminó con la victoria del Bayer Leverkusen sobre el Olympiacos, con el que recibirán el partido de vuelta la próxima semana en casa con la ventaja para meterse a los octavos de final de la Champions League.

Patrik Schick consiguió un doblete en el compromiso para darle la victoria a su equipo, mientras que Mehdi Taremi había conseguido adelantar al conjunto de Grecia, pero su anotación fue anulada por el VAR en el tiempo de compensación.

Los partidos de vuelta de los play-offs se llevarán a cabo el próximo martes 24 y miércoles 25 de febrero para conocer a los ocho equipos que avancen a los octavos de final de la Champions League.

DCO