¿Obed Vargas debuta en la Champions League? El gesto del Cholo Simeone que interesa al mexicano

El Atlético de Madrid juega ante el Brujas en la ronda de playoffs de la Champions League y todo México estará muy atento a lo que pase en el Estadio Jan Breydel de Bélgica, pues se podría dar el debut de Obed Vargas.

Y Pubill? — bufon (@Bufonazo) February 17, 2026

El mediocampista mexicano y seleccionado nacional fue convocado por Diego Pablo Simeone para el partido ante el Brujas. El exMLS forma parte de los 22 futbolistas llamados por el Cholo.

Obed Vargas ha jugado tres partidos con el Atlético de Madrid. Disputó 20 minutos en la derrota 1-0 ante el Betis, después 34 minutos en la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano y finalmente vio acción en la goleada 5-0 ante el Betis en la Copa del Rey.

Convocatoria del Atlético de Madrid para la Champions League

Porteros: Jan Oblak, Juan Musso, Salvador Esquivel

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet, David Hancko, Robin Le Normand, José María Giménez, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza

Delanteros: Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Ademola Lookman

Obed Vargas se acopla a la élite europea

Desde su llegada al Atlético de Madrid el mediocampista mexicano Obed Vargas ha ganado recorrido en la élite europea y de a poco parece que se gana la confianza del Cholo Simeone.

El entrenador argentino ha comentado que el seleccionado mexicano se sigue acoplando al equipo, de la misma manera en la que lo hacen los demás refuerzos.

“Se está tratando de acoplar al equipo al igual que (Rodrigo) Mendoza y (Ademola) Lookman. Esperemos que vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que puedan darnos más en los partidos”, comentó el Cholo.

Obed Vargas es el único jugador mexicano en la Champions League actualmente. El otro era Rodrigo Huescas, quien tuvo una importante y terrible lesión ante el Qarabag en el torneo. Dicha lesión parece que lo dejará fuera de la Copa del Mundo 2026.

