¡Oficial! Obed Vargas es nuevo futbolista del Atlético de Madrid

Obed Vargas firmó un contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2030.

El Atlético de Madrid hizo oficial la llegada a sus filas del mediocentro mexicano Obed Vargas, quien llega al equipo colchonero procedente del Seattle Sounders de la MLS, donde desde el 2021 formaba parte de la plantilla de la franquicia de Washington.

"El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030“, informó el club de la capital española en una nota en su sitio oficial. El mexicano estará bajo las órdenes del argentino Diego Simeone, entrenador de la entidad rojiblanca desde el 2011.

"Obed se consolidó como una de las grandes promesas de la liga estadounidense gracias a su buen hacer en Seattle. Desde su debut ha disputado un total de 158 partidos oficiales, anotando ocho goles y repartiendo 11 asistencias“, destacó el Atlético de Madrid después de hacer oficial el fichaje de Obed Vargas.

Obed Vargas supera pruebas médicas con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid confirmó que el mexicano Obed Vargas se sometió a las pruebas médicas de rigor en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, las cuales superó con éxito.

Posteriormente se dirigió a las oficinas del equipo en el Riyadh Air Metropolitano, donde fue recibido por Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club rojiblanco, junto a quien el jugador de 20 años de edad estampó su firma como nuevo futbolista de la institución.

Obed Vargas, el quinto mexicano en el Atlético de Madrid

Obed Vargas se convierte en el quinto futbolista hombre mexicano en formar parte del Atlético de Madrid en la historia del equipo español y el primero desde el 2022, cuando Héctor Herrera dejó de formar parte de las filas rojiblancas.

El primer tricolor en defender la camiseta de los de la capital española fue el legendario exgoleador Hugo Sánchez, quien en 1981 salió de Pumas para comenzar su aventura en Europa con el Atlético, donde permaneció hasta 1985.

Luis García Postigo fue el segundo de 1992 a 1994. Dos décadas después, Raúl Jiménez, actual atacante del Fulham, se unió a las filas de los ya para ese momento dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone.

El campeón olímpico Héctor Herrera se convirtió en el cuarto mexicano en firmar con el Atlético de Madrid en el 2019, luego de seis campañas con el Porto.

La mexicana Kenti Robles, actualmente en el Pachuca de la Liga MX Femenil, también jugó en el Atlético de Madrid en la Liga Iberdrola del 2015 al 2020.

