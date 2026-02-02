Lo que muchos aficionados americanistas no querían que se hiciera realidad, sucedió.

El domingo 1 de febrero pasó lo que nadie se imaginaba, Álvaro Fidalgo le decía adiós al América en una conferencia de prensa en la que los sentimientos a flor de piel estuvieron latentos en todo momento. El mismo futbolista con voz entre cortada y los ojos llorosos anunció que “no es un adiós para siempre”, pues a partir de ahora se convierte en nuevo futbolista del Betis de España.

Era el medio día del domingo, la sala de prensa del América lucía llena de los reporteros que cubren la fuente. No sería una conferencia de prensa normal, era la despedida de una de las últimas leyendas del conjunto de Coapa, se iba uno de los artifices de convertir a los Millonetas en el primer equipo tricampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

El Dato: Álvaro Fidalgo ya fue anunciado con el Real Betis como su nuevo jugador. Firmó con el Betis por varios años y aseguró que jamás le cerrará las puertas al América.

“La gente siempre estuvo conmigo. He cometido muchos errores en el club y aún así todos estaban apoyándome. Siempre me sentí muy querido y claro tengo miedo de no volver a sentir algo igual. Antes de esta vez llegaron otras oportunidades, siempre pesó mucho a donde ir, cómo ir, qué va a hacer en ese sitio de mí y lo pensaba mucho con mi familia y la directiva y ellos siempre me apoyaron para que tomara la mejor decisión”, comento El Maguito.

Siempre se dijo muy contento de haber llegado con los de Coapa, pues “vine al club más grade del país a intentar ser recordado, ganarme un lugar en la historia del América y bueno creo que en parte lo conseguimos”.

El canterano del Real Madrid llegó hace cinco años a petición de Santiago Solari cuando era entrenador del América. El argentino sabía que el mediocampista haría historia en el club y no decepcionó. Ahora, Fidalgo pese a decir que se siente culpable de ir, también aseguró que la decisión fue 100 por siento suya.

3 faltas recibió el canterano del Madrid en el CL26

“Es una decisión totalmente mía. Han sido meses complicados para mí en lo personal. La decisión la tomé en verano pasado de que quería volver a Europa. Después de perder la cuarta final y no poder entrar al mundialito hubo cosas en el verano, pero nada claro. Tomé la decisión, se lo hizo saber a Santiago (Baños). Al final fue decisión mía, Baños me ayudó en todo, era una decisión mía que tenía personal y que tenía que agarrar. El tiempo dirá si estuve acertado o no. Es un sueño que yo quería cumplir”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la Selección Mexicano reconoció que no era el momento adecuado para hablar del tema, pero que él se siente un mexicano más y que ama este país que lo recibió con las manos llenas y siempre lo hizo sentir para de él al igual que a su familia.

“Soy mexicano y esa es una de las cosas después de estos cinco años. Soy español y soy mexicano, la puerta abierta está. Nunca se trató de eso, veremos. Hoy no creo que sea el día para pensar en esas cosas. Todo mundo sabe el cariño que le tengo al país”, comentó.

11 recuperaciones de balón tuvo en el certamen

Hay que recordar que Álvaro Fidalgo desde hoy ya podría jugar con la Selección Mexicana de Futbol y ser considerado por Javier Aguirre para ser convocado al Mundial de este año en norteamérica.

Sin duda, El Maguito es uno de los futbolistas más queridos por la afición y no sólo eso, también por sus rivales. Resaltó que desde el sábado pasado que se sabía de su salida del conjunto americanista comenzó a recibir mensajes de colegas de otros equipos agradeciéndole por el compromiso que tiene con el futbol y lo bien que le hizo a la Liga MX. También destacó que en los resientes meses no se sentía bien ni en lo personal ni en lo físico.

270 minutos jugó Fidalgo en el actual torneo

“Hubo momentos en los que no quería ni ver las repeticiones de mis partidos, me sentía mal con lo que estaba mostrando, no era yo”, añadió y le agradeció a la prensa por siempre estar en todo momento.