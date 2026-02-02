¡Alerta! Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr y preocupa a todos por su posible salida de Arabia

Cristiano Ronaldo se habría negado a jugar con el Al-Nassr por molestia con directivos del club.

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Al-Nassr para el juego de este lunes contra el Al-Riyadh en la Pro League de Arabia Saudita, en medio de informes de que el veterano delantero y goleador portugués se negó a jugar debido a la inmovilidad de su club en el mercado de fichajes.

El medio portugués A Bola informó que el cinco veces ganador del Balón de Oro está descontento porque Al Nassr, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, no ha reforzado su plantilla mientras compite por el título de la liga en la que es su cuarta campaña con los Caballeros de Najd.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: @FabrizioRomano: "There are NO problems between Cristiano Ronaldo and Benzema. It's just that Cristiano Ronaldo is not happy with the group that is managing the clubs in Saudi." pic.twitter.com/3cXBEwYpSW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 2, 2026

El Al-Nassr marcha en el segundo lugar detrás del rival Al Hilal, que también cuenta con el respaldo del PIF y suena como destino para el experimentado delantero francés Karim Benzema, quien fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, molesto por aparente trato preferencial hacia el Al Hilal

La posible llegada del Gato a las filas del líder y actual subcampeón Al-Hilal habría aumentado el descontento del Bicho, quien considera que los dirigentes del torneo y el Ministerio de Deportes tienen un trato preferencial hacia el conjunto dirigido por el italiano Simone Inzaghi.

Esta sería la razón por la que el goleador que el próximo jueves 5 de febrero cumple 41 años de edad se habría negado a jugar con el Al-Nassr, como mecanismo de presión. Por ello, el director técnico Jorge Jesus no lo convocó para el duelo de la Jornada 20 ante el Al-Riyadh.

Cristiano Ronaldo ha marcado 17 goles esta temporada. El CEO de Al-Nassr, José Semedo, declinó hacer comentarios, según los medios sauditas.

🚨🔵⚪️ Karim Benzema to Al-Hilal, here we go! Deal done.



Medical to follow after Al-Ittihad approved all the documents.



Reports say that Cristiano Ronaldo is set to leave Al-Nassr as the Saudi Pro League cannot contain him and Benzema. @FabrizioRomano pic.twitter.com/QwBJmAPnZ4 — Dablizz 🐂 (@Dablizz_) February 2, 2026

Al-Nassr gana sin Cristiano Ronaldo

El atacante senegalés Sadio Mané marcó el único gol con el que el Al-Nassr se impuso 1-0 como visitante sobre el Al-Riyadh en el encuentro celebrado en el Prince Turki bin Abdulaziz Stadium, donde Cristiano Ronaldo brilló por su ausencia.

Con este resultado, los Caballeros de Najd llegaron a 46 unidades para mantenerse en el segundo puesto de la clasificación en Arabia Saudita, solamente un punto abajo del Al Hilal.

El Al-Nassr vuelve a las canchas el próximo viernes 6 de febrero para ser local ante el Al Ittihad, esperando que para ese compromiso ya esté de vuelta Cristiano Ronaldo.

EVG