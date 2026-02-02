Alcaraz, el tenista más joven en llevarse los 4 Grand Slams

Carlos Alcaraz es la nueva cara del tenis profesional y lo demostró ayer venciendo en cuatro sets a Novak Djokovic por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, para así coronarse campeón del Australian Open por primera vez en su carrera, rompiendo el récord de ser la raqueta más joven del circuito en ganar los cuatro Grand Slams con 22 años y 272 días.

El español tuvo que sufrir durante el encuentro ante Nole, pues cayó en el primer set 6-2 con dos quiebres incluidos del serbio, aunque en los tres episodios posteriores, Alcaraz impuso su juventud y dinamismo ante la experiencia de Djokovic, que buscaba su vigesimoquinto cetro de un Major.

El Dato: El Australian Open se juega como un Grand Slam desde 1969, en ese año Rod Laver fue el campeón de la primera edición tras vencer a Andrés Gimeno en tres sets.

El resto del encuentro fue totalmente para el tenista oriundo de El Palmar, Murcia, pues dominó completamente a su rival, consiguiendo cinco breaks en tres sets, pero el más importante fue el último, pues marcó el final del partido y el séptimo título de Grand Slam para Carlos Alcaraz.

Por su parte, Novak Djokovic probó por primera vez lo que es perder en el partido por el título en Melbourne, pues desde 2008, año en el que jugó su primera final en Australia, hasta 2023, el serbio llegó a diez finales en este torneo y ganó todas. Tuvieron que pasar tres años para que Nole regresara hasta esta instancia, pero en esta ocasión Carlos Alcaraz le propinó su primer descalabro, dejándolo a las puertas de su onceavo cetro.

Sin embargo, Djokovic puede seguir presumiendo que es el tenista con más títulos del Abierto de Australia con 10 coronas; detrás de él están el australiano Roy Emerson y el suizo Roger Federer con 6 trofeos, mientras que Carlos Alcaraz apenas ingresó a esta lista al ganar su primer cetro de este torneo.

Desde sus inicios en 2020, cuando compitió por primera vez en el circuito de la ATP disputando el Rio Open, hasta la fecha, Carlos Alcaraz ha levantado siete títulos de Grand Slam, entre los que entran dos de Roland Garros, dos de Wimbledon, dos del US Open y el más reciente del Australian Open, derrotando a rivales como Jannik Sinner en dos ocasiones, Novak Djokovic en tres finales, Casper Ruud y Alexander Zverev.

Para salir campeón del Australian Open, Carlos Alcaraz tuvo que vencer a siete rivales, iniciando Adam Walton en la ronda de 128 tenistas; después derrotó a Yannick Hanfmann, días después dejó en el camino a Corentin Moutet, Tommy Paul fue su víctima en los octavos de final, Alex de Miñaur cayó 3-0 a manos del español, después vino una dura victoria ante Alexander Zverev en las semifinales y, por último, doblegó a Novak Djokovic en el partido por el título.

El Australian Open fue el primer título de Carlos Alcaraz en el año y el primer torneo que disputó el español, pues desde las ATP Finals en noviembre del 2025, el murciano sólo jugó partidos de exhibición ante Frances Tiafoe, uno de dobles junto a Jessica Pegula, contra Joao Fonseca y el último el pasado 10 de enero ante Jannik Sinner, a ocho días de iniciar su participación en Melbourne.

La preparación de Carlos Alcaraz para lo que resta de la temporada seguirá después de los festejos por ganar el Australian Open, pues el español aún tiene la posibilidad de llevarse los cuatro títulos de Grand Slam en un año. El siguiente reto es Roland Garros, torneo en el que El Niño Maravilla es el campeón defensor y se jugará del 24 de mayo al 7 de junio.

