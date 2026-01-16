¡INCREÍBLE! Alana, hija de Cristiano Ronaldo, deja enamorados a los aficionados con su impresionante voz (VIDEO)

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo y puede presumir que tiene una familia llena de talento, pues su hija Alana enamoró a todos los seguidores del astro portugués con su hermosa voz.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, presumió en sus historias un video de una de sus hijas, Alana, cantando la melodía “My Heart Will Go On” de Céline Dion, una canción que se volvió famosa por la película “Titanic”.

En el video se puede escuchar una perfecta entonación por parte de la hija de Cristiano Ronaldo a su corta edad, además de la emoción de su madre al final gritándole “Wuuu, qué bien”, llevándose los aplausos de la afición.

@espnmx No cabe duda que el talento está en la sangre 😌 Escuchen nada más la increíble voz que tiene Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina, interpretando "My Heart Will Go On" de Céline Dion. Vía: IG / georginagio ♬ sonido original - ESPN México - ESPN México

Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de llegar a los 1000 goles

No solo su hija Alana es talentosa, también su padre lo demuestra dentro de la cancha y, a pesar de estar en la liga de futbol de Arabia Saudita, la afición sigue atenta a lo que realiza Cristiano Ronaldo, pues el astro portugués está cerca de llegar a los 1000 goles.

De momento, el exjugador y leyenda del Real Madrid cuenta con 959 goles en total, nada más y nada menos que a 41 anotaciones de cumplir esta meta, un récord que sus fanáticos creen que podría conseguir durante la Copa del Mundo del 2026.

Cabe recalcar que, en los últimos siete partidos de Cristiano Ronaldo, el astro portugués ha conseguido seis goles para seguir sumando a su cuenta personal y estar cada vez más cerca de conseguir las 1000 anotaciones; aún quedan 22 partidos en la temporada con el Al-Nassr, más los compromisos del Mundial con Portugal.

Cristiano Ronaldo y su “last dance” en la Copa del Mundo 2026

Después de 24 años de carrera futbolística y muchos de esos años manteniéndose en la élite del balompié europeo, Cristiano Ronaldo podría estar teniendo su último “last dance” con Portugal en el próximo Mundial de la FIFA.

El Mundial del 2026 significaría la última oportunidad para CR7 de conseguir el título que le hace falta en su vitrina, la Copa del Mundo, aunque en esta ocasión con una generación llena de jóvenes y grandes talentos, pues lo demostraron al conseguir la UEFA Nations League venciendo a España en la final.

No será una misión fácil para el combinado que dirige Roberto Martínez, pues el número de selecciones aumentó, así que tendrán que jugar y ganar un partido más para poder ser campeones del mundo.

DCO