Cristiano Ronaldo no vendría a México para jugar en el Estadio Azteca; el motivo de la ausencia es contundente

La asistencia de Cristiano Ronaldo a México para la reapertura del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo para un amistoso contra Portugal está en duda, y el motivo se debería a que la Federación Portuguesa de Futbol no aseguró la presencia de su principal referente para dicho encuentro, pues la misma la dejó en manos del cuerpo técnico encabezado por el español Roberto Martínez.

De acuerdo con información de otros medios nacionales, la Federación Mexicana de Futbol buscó ofrecer un bono especial para amarrar la visita de CR7 al país para el duelo de la única Fecha FIFA previa al Mundial 2026, pero su contraparte no garantizó la asistencia del jugador del Al-Nassr en el Coloso de Santa Úrsula.

Pero la federación lusitana no aceptó al asegurar que la asistencia de Cristiano Ronaldo a México depende única y exclusivamente del cuerpo técnico, por lo que a poco más de dos meses para dicho partido es una incógnita si el veterano goleador jugará con Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo se hospedaría en México durante el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Portugal se hospedarían en México durante su participación en el Mundial 2026, concretamente en la Riviera Maya. Alejandro de la Rosa, reportero de TUDN, dio a conocer que el equipo lusitano le informó al Hotel Fairmont Mayakoba su interés por hospedarse en sus instalaciones, a pesar de que sus tres cotejos de la fase de grupos los disputará en Estados Unidos.

El Fairmont Mayakoba lujoso resort ubicado en uno de los lugares turísticos más bonitos de México, y es un lugar que le daría las facilidades y privacidad que El Bicho y compañía quieren durante el desarrollo de la justa tripartita.

¿Cuándo fue la última vez que Cristiano Ronaldo jugó contra México?

Han pasado nueve años desde la última vez que Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentaron a México. Fue en el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia 2017, encuentro que el exReal Madrid y compañía ganaron 2-1 en tiempos extra.

El Comandante ha enfrentado al Tricolor otras dos ocasiones y una de ellas fue en la fase de grupos de aquella Copa Confederaciones (2-2). La otra, y la primera de todas, fue en la primera ronda del Mundial de Alemania 2006, choque que los lusitanos ganaron 2-1.

