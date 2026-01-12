Un grande de la Liga MX quiere al Chucky Lozano, pero tiene un gran obstáculo para ficharlo

Hirving 'Chucky' Lozano estaría en la mira de un importante club de la Liga MX.

Luego de que Pumas descartó tener en el radar a Hirving Lozano, el Cruz Azul habría levantado la mano para fichar al ‘Chucky’ e incorporarlo a su plantilla para el recién comenzado Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, aunque La Máquina tendría un gran obstáculo para llevar a buen puerto la operación.

John Sutcliffe, reportero de ESPN, reveló que los de La Noria están interesados en adquirir al mexicano tras su salida del San Diego FC. Sin embargo, los cementeros tendrían que comprar al capitalino, pues el equipo de la MLS lo quiere vender, pues solamente lo daría en calidad de préstamo si se va a otro club de Estados Unidos.

El segmento de John Sutcliffe en el programa de 'ENFOCADOS" hablando sobre el interés que según le han dicho ha mostrado Cruz Azul por Hirving Lozano. pic.twitter.com/zbl9ra69la — Enki Renacido (@EnkiRenacido) January 12, 2026

“Lo que he escuchado es que el Cruz Azul ha alzado la mano. Aquí lo importante es que lo quieren vender (el San Diego FC), de préstamo podría ser a equipos como el Galaxy de Los Ángeles o el Houston Dynamo. La información que tengo es que sería Cruz Azul quien estaría buscando al Chucky”, reportó John Sutcliffe en el programa “Enfocados”.

Chucky Lozano habría sido ofrecido al Cruz Azul

Contrario a lo que mencionó John Sutcliffe, Adrián Esparza, reportero de TUDN, aseguró que Hirving Lozano fue ofrecido al Cruz Azul, pero la respuesta del equipo capitalino fue la respuesta.

“A Hirving Lozano lo ofrecieron a Cruz Azul hace algunos días pero en La Noria dijeron que no. Es difícil su llegada por modelo de juego, aunado al costo del fichaje”, indicó al respecto el reportero de TUDN.

El Pachuca es el único club de la Liga MX en el que ha jugado Hirving Lozano desde que debutó como futbolista profesional en el 2014, precisamente con los Tuzos.

A Hirving Lozano lo ofrecieron a Cruz Azul hace algunos días pero en La Noria dijeron que no.



Es difícil su llegada por modelo de juego, aunado al costo del fichaje. https://t.co/JbtKPDAfGg — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 12, 2026

El rendimiento del Chucky Lozano con el San Diego FC

Hiving Lozano jugó 34 partidos durante el 2025 con el San Diego FC, equipo que fichó al mexicano como su primer jugador franquicia en la historia.

El ‘Chucky’ hizo 11 goles y registró nueve asistencias con el equipo de California. El dos veces mundialista con el Tricolor tuvo tensiones con la directiva, lo que derivó en su salida a poco menos de seis meses para el Mundial 2026.

El ‘Chucky’ Lozano debe encontrar pronto un lugar en algún otro equipo, pues de lo contrario peligraría su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

EVG