¡OFICIAL! Chucky Lozano se va de la MLS y del San Diego FC para 2026; conoce su nuevo destino

El jugador mexicano Hirving Lozano no seguirá en el San Diego FC de la MLS para 2026. De manera sorprendente el entrenador del equipo y el director deportivo revelaron que el Chucky no entra en planes para la campaña y le buscan acomodo urgente, aunque no se comunicó su será a préstamo o vendido y su destino no se conoce todavía.

“Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución y ambiente para él en lo que viene”, dijo en conferencia de prensa Tyler Heaps, director deportivo de San Diego.

¿Dónde jugará el Chucky Lozano?

Pese a tener contrato hasta 2028 con la institución de la liga estadounidense, el extremo azteca no formará más parte de la plantilla que comanda el técnico Mikey Varas, quien comentó: “Nuestro enfoque siempre está en el equipo. Se trata de impulsar la química del equipo este año. Mira, hemos jugado muchos partidos con el equipo sin él en la plantilla y ese equipo jugó muy, muy bien”.

Por el momento no se sabe el equipo al que Chucky Lozano llegará, ni si será transferencia parcial o completa. Reportes señalan que ofertas no le faltarían al extremo surgido en la cantera de los Tuzos del Pachuca, que podría ser uno de las escuadras interesadas en tenerlo. Además, podría buscar acomodo en otro club de Estados Unidos.

El Chucky Lozano llegó a San Diego FC en 2024 como el primer jugador franquicia en la historia del nuevo equipo de la MLS. Participó en la temporada debut del club en 2025 y fue parte del proceso de crecimiento en la liga estadounidense.

Antes de la postemporada de San Diego, el extremo azteca fue dado de baja por una indisciplina. El futbolista de 30 años de edad no participó en dos partidos tras reportes de una pelea verbal en el vestidor.

Lozano se disculpó en redes sociales y volvió a ser titular en los playoffs. Sin embargo, no fue incluido en el 11 inicial en los últimos tres partidos de la postemporada, en la cual San Diego fue finalistas de la Conferencia Oeste de la MLS.

Lozano era la figura del San Diego FC, que tuvo una gran temporada al ser el primer lugar de la Conferencia Oeste durante la temporada regular y se quedó a un paso de la gran final en los playoffs de la MLS.

