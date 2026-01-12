¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO y GRATIS en México?

Los duelos de la Jornada 2 de la Liga MX se llevan a cabo el 13 y 14 de enero.

Con cuatro partidos se pone en marcha la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este martes 13 de enero, cuando se lleve a cabo la mitad de la primera fecha doble del campeonato, cuya actividad cerrará con cinco encuentros el miércoles 14, destacando el debut de Cruz Azul como local en Puebla.

Después de arrancar con un triunfo en casa sobre el Pachuca, las Chivas visitan este martes la cancha del Olímpico Benito Juárez para medirse ante unos Bravos que también ganaron en su debut. También para el martes destaca la visita del Monterrey a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa.

Para el miércoles sobresalen tres cotejos. El Cruz Azul, que cayó en su presentación, arranca su aventura como local en el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc recibiendo al Atlas. El América, que tampoco ganó en la Jornada 1, recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis. Y los Pumas visitan el Volcán para verse las caras con el subcampeón Tigres.

Transmisiones Jornada 2 Clausura 2026 de la Liga MX

Martes 13: Puebla vs Mazatlán (17:00 horas) Azteca 7, FOX y FOX One

Martes 13: Necaxa vs Monterrey (19:00 horas) Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium

Martes 13: Pachuca vs León (19:06 horas) FOX y FOX One

Martes 13: FC Juárez vs Chivas (21:10 horas) Azteca 7, FOX y FOX One

Miércoles 14: Cruz Azul vs Atlas (17:00 horas) Canal 5, TUDN y Vix Premium

Miércoles 14: Querétaro vs Tijuana (19:00 horas) FOX y FOX One

Miércoles 14: América vs Atlético de San Luis (19:05 horas) Canal 5, TUDN y Vix Premium

Miércoles 14: Tigres vs Pumas (21:06 horas) Azteca 7, FOX y FOX One

Miércoles 14: Toluca vs Santos (21:10 horas) Canal 5, TUDN y Vix Premium

Cruz Azul estrena localía en Puebla

Para la segunda fecha del Clausura 2026 de la Liga MX destaca el hecho de que Cruz Azul disputará su primer compromiso como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina salió de Ciudad Universitaria después de un año en el que fungió como anfitriona en la cancha del México 68, y ahora compartirá recinto con La Franja.

Atlas es el primer equipo que visita a Cruz Azul en Puebla, donde en la última jornada del Apertura 2025 los dirigidos por Nicolás Larcamón enfrentaron a los Pumas, ante los que perdieron por marcador de 3-2.

Los de La Noria comenzaron el Torneo Clausura 2026 con el pie izquierdo luego de perder 2-0 en su visita a León, donde tenían siete años sin perder.

EVG