Marcelo Flores le da su primera victoria a Tigres en la Liga MX con doblete ante Atlético de San Luis

Marcelo Flores fue el jugador del partido entre los Tigres y Atlético de San Luis, pues el delantero mexicano anotó un doblete en la cancha del Estadio Alfonso Lastras para darle la primera victoria de la temporada a los Universitarios por marcador de 2-1.

En el primer tiempo las porterías de ambos equipos no tuvieron mucha acción, pues los primeros 45 minutos terminaron con el 0-0 parcial en el tablero y el tiempo se le iba terminando a los pupilos de Guido Pizarro para llevarse los primeros tres puntos de la campaña.

Fue al minuto 49 de tiempo corrido cuando los Tigres lograron abrir la lata para irse arriba en el marcador. Después de una gran jugada por la banda derecha, Jesús Garza mandó un centro raso al punto penal que terminó desviando la defensa del San Luis; la pelota le llegó a Marcelo Flores y con un recorte se abrió el espacio dentro del área para definir con un remate de pierna izquierda.

El tiempo en el cronómetro se consumía y la victoria para los Tigres estaba cerca; sin embargo, la decisión de Guido Pizarro de retrasar las líneas y defender el único tanto del encuentro que habían conseguido fue un terrible error, pues en un tiro de esquina el Atlético de San Luis encontró el empate.

Después del cobro en uno de los banderines del campo, Benjamín Galdames contactó la pelota con el pie e intentó un remate al segundo poste, aunque le salió otro centro, el cual le llegó a Joao Pedro y el delantero italiano no desaprovechó la oportunidad para poner el 1-1 en el tablero.

Lamentablemente para la afición del San Luis, la igualdad en el tablero duró poco menos de tres minutos, pues al 77′ de juego los Tigres volvieron a la carga y con una gran jugada colectiva volvieron a ponerse al frente en el primer cotejo de la temporada.

Diego Lainez condujo por toda la banda derecha, recortó al rival que tenía enfrente y dio el pase a André-Pierre Gignac, que estaba en los linderos del área; con un pase de taquito, el francés asistió a Marcelo Flores, que nuevamente se quitó a su contrincante con un recorte para definir con un zurdazo al segundo poste de Andrés Sánchez, que nada pudo hacer para detener la esférica.

Con sus dos goles ante el Atlético de San Luis, Marcelo Flores consiguió superar su récord de tantos en la campaña pasada, pues en el Apertura 2025 el delantero mexicocanadiense solo consiguió una anotación en cinco partidos disputados con el conjunto de Nuevo León.

El equipo de Guido Pizarro buscará seguir con paso firme en el Clausura 2026 y en la primera jornada doble de la temporada se medirán ante los Pumas en el Estadio Universitario para pelear por su segunda victoria al hilo de la campaña; por su parte, el Atlético de San Luis se verá las caras con el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

DCO