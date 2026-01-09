¡GOLAZO! Francisco Nevarez, de Bravos, hace el primer tanto del Clausura 2026 de la Liga MX (VIDEO)

El mexicano Francisco Nevarez, defensa de los Bravos de Ciudad Juárez, fue el autor del primer gol del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cual marcó al minuto 23 del partido de la Jornada 1 contra el Mazatlán en el Estadio El Encanto.

El zaguero de FC Juárez prendió el balón con un espectacular y potente disparo de derecha en el interior del área para dejar sin oportunidad a Ricardo Rodríguez, portero de los Cañoneros. Madson asistió a Francisco Nevarez.

¡Vaya FOGONAZO para el primer GOL del torneo! 💥🐎



Aquí está el tanto con el que Francisco Nevárez adelantó a @fcjuarezoficial. 💚#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J1 pic.twitter.com/n5NBy1PTJp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 10, 2026

Mazatlán y Bravos pusieron en marcha el Clausura 2026 con el primer partido de la Jornada 1 del nuevo certamen, en el que los fronterizos estrenan entrenador en la persona del portugués Pedro Caixinha.

Mazatlán juega su último torneo en la Liga MX

El Clausura 2026 es el último torneo del Mazatlán en la Liga MX, pues a partir del Apertura 2026 su lugar será ocupado por el Atlante.

Los Potros de Hierro reemplazarán a los Cañoneros y volverán a jugar en el máximo circuito del futbol mexicano después de 12 años.

El Clausura 2014 fue el último certamen del Atlante en la Liga MX, pues en el Apertura 2014 comenzó a jugar en el Ascenso MX, que en abril del 2020 se convirtió en la Liga de Expansión.

Mazatlán reacciona pronto al gol de Bravos

A los Bravos les duró 12 minutos su ventaja sobre el Mazatlán en el partido inaugural del Clausura 2026, pues al 35′ consiguieron el empate con anotación del argentino Facundo Almada.

Facundo Almada logró la diana de la igualada para los Cañoneros con un remate de cabeza tras un centro de Iván González.

Pero Bravos recuperó la ventaja en el tiempo de compensación de la primera parte, cuando al minuto 47 Denzell García convirtió con un toque de zurda luego de ser asistido por José Luis Rodríguez.

EVG