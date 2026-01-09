ExDT de la Liga MX rescatado de emergencia en el mar junto a su familia; el VIDEO del terrorífico momento

Martín Demichelis, exentrenador de la Liga MX con los Rayados de Monterrey, vivió momentos de terror mientras estaba de vacaciones junto con su familia en Punta del Este, Uruguay, pues tuvo que ser salvado junto a sus hijos de ahogarse en el mar. Rescatistas tuvieron que intervenir para ayudar al estratega.

Demichelis, quien después de salir de La Pandilla no volvió a entrenar a un equipo profesional, se encontraba en las costas uruguayas cuando fue arrastrado por la fuerte corriente. En ese momento se encontraba con sus hijos. El exjugador estuvo algunos minutos luchando por salir del agua, pero sus internos eran en vano. Salvavidas aparecieron a tiempo para sacar a todos del mar.

Afortunadamente para el exDT de Rayados todo quedó en una anécdota con un mal sabor de bocas. La experiencia de Martín Demichelis es un recordatorio de los peligros que se pueden vivir en el mar, pues puedes estar en un momento disfrutando de un merecido descanso, a en un segundo estar atrapado en la fuerte corriente.

Así le fue a Martín Demichelis en Monterrey

Martín Demichelis llegó a Monterrey en agosto de 2024. Su paso con el equipo no terminó de la mejor manera, pues se reporta que hubo descontentos entre el entrenador y algunos jugadores de Rayados, en especial con estrellas como Sergio Canales.

Ni un año duró Demichelis como estratega de La Pandilla. El sudamericano fue cesado tras la eliminación de Rayados ante Toluca en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Su lugar fue ocupado por el español Domènec Torrent.

Martín Demichelis disputó 43 partidos como estratega de Monterrey. Su balance fue de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas en toda clase de competencias.

La eliminación frente al Toluca en los cuartos de final del Clausura 2025 no fue el único fracaso del Monterrey en el semestre, pues previamente quedó eliminado en los octavos de final de la Concachampions tras ser derrotado por el Vancover Whitecaps

