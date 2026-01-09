Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido León vs Cruz Azul; Jornada 1 del Clausura 2026

León es local ante Cruz Azul en el debut de ambos en el Clausura 2026.

El Cruz Azul arranca su participación en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero, cuando visite la cancha del León para afrontar el compromiso correspondiente a la Jornada 1 del nuevo torneo de la Liga MX.

La Máquina inicia su segundo certamen bajo las órdenes del argentino Nicolás Larcamón, quien tomó las riendas del equipo celeste en el Apertura 2025, donde guió a los de La Noria a las semifinales.

Por su parte, La Fiera afronta su primera campaña desde el regreso de Nacho Ambriz, quien volvió al timón del conjunto esmeralda en septiembre del 2025 para reemplazar al argentino Eduardo Berizzo.

¿Dónde pasan EN VIVO el León vs Cruz Azul?

El partido entre León y Cruz Azul se jugará este sábado 10 de enero, en el Estadio León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Sábado 10 de enero

Hora : 19:00

Estadio : León

Transmisión: FOX y FOX One

Cruz Azul inicia el Clausura 2026 con bajas sensibles

El Cruz Azul encarará el Clausura 2026 sin tres piezas que fueron fundamentales en el pasado reciente de la institución.

El uruguayo Nacho Rivero, excapitán y único sobreviviente que quedaba del último título de La Máquina en la Liga MX, volvió a Tijuana para una segunda etapa con Xolos.

El experimentado delantero Ángel Sepúlveda dejó a Cruz Azul para reforzar el ataque de las Chivas, club en el que tuvo un efímero paso en el 2018, mientras que Lorenzo Faravelli se fue al Necaxa a cambio de la llegada del también argentino Agustín Palavecino.

Cruz Azul tiene nueva casa para el Clausura 2026

El Cruz Azul dejó Ciudad Universitaria después de un año de jugar sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario durante todo el 2025, y a partir de este Clausura 2026 los cementeros se mudan a Puebla.

La Máquina disputará sus duelos en calidad de local este 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde en la última jornada del pasado Apertura 2025 fungieron como anfitriones contra Pumas.

El Cruz Azul debutará como local en el Clausura 2026 el próximo 14 de enero, cuando en la cancha del Cuauhtémoc mida fuerzas ante el Atlas en actividad de la segunda fecha del campeonato.

