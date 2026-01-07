Con la salida de Rivero, Cruz Azul se deshace de su último campeón

El futbolista uruguayo José Ignacio Rivero se marchará de La Máquina del Cruz Azul este Torneo Clausura 2026, lo que marcará el fin de una era en la institución celeste. Con la salida del charrúa de la plantilla, ya no quedan campeones del noveno título de liga obtenido en 2021.

El uruguayo es el último gran símbolo cementero de la actualidad. Estuvo cinco años y medio en La Noria, donde ganó cuatro títulos, incluyendo el cetro de la Liga MX que puso fin a una sequía de 23 años. Sin Nacho Rivero, ya no quedan héroes de aquel campeonato que se consiguió con el peruano Juan Reynoso en el banquillo.

2 años de contrato son los que firmaría con los de Tijuana

Con el paso de los torneos, fueron saliendo los jugadores de aquel plantel, donde estaban figuras destacadas como José de Jesús Corona y Julio César Domínguez. Parecía que Ignacio Rivero pasaría los últimos años de su carrera profesional en Cruz Azul, pero de manera inesperada se dio a conocer que su destino a partir de este semestre está con Tijuana.

De acuerdo con medios nacionales, el propio Nacho pidió su salida. El equipo que presentó una mejor oferta fue Xolos, club con el que, curiosamente, el uruguayo tuvo su primera experiencia en el futbol mexicano. En enero de 2018, el mediocampista arribó al cuadro fronterizo.

Tras varios torneos a buen nivel con La Jauría, el Cruz Azul se hizo de sus servicios a manera de préstamo. El 7 de julio de 2020 se oficializa su traspaso temporal al conjunto capitalino. Diez meses después, y con su carta aún perteneciendo a Xolos, se consagra campeón de la Liga MX en la final en la que La Máquina derrota a Santos Laguna en el Estadio Azteca.

Además del campeonato liguero, el polivalente futbolista sudamericano levantó el Campeón de Campeones (2021), la Supercopa de la Liga MX (2022) y la Concachampions del año pasado, éste último como capitán y emblema cementero. Con la playera de La Locomotora, disputó 236 partidos, anotó 27 goles y dio 19 asistencias.

Los motivos de su salida no están claros, pero reportes indican que fue el propio jugador quien pidió su cambio de equipo, con lo que ahora regresará a Tijuana, que le ofreció contrato por dos años y medio. Xolos gana a un futbolista multiusos, pues en el último semestre, Rivero jugó como carrilero e interior derecho, centrodelantero, carrilero izquierdo y otras posiciones.

La baja de Rivero beneficia a La Máquina, porque así se liberó una plaza de No Formado en México para registrar al delantero Miguel Ángel Borja, quien llega de River Plate para completar el ataque cementero. En La Noria buscaban desesperadamente que un extranjero se fuera para poder presentar al ariete colombiano que lleva semanas entrenando con el resto de los jugadores.

Como no se presentaron ofertas serias por Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi o Mateusz Bogusz, el sacrificado fue Nacho Rivero, quien al pedir irse de Cruz Azul aumentó los rumores de una mala relación con el entrenador Nicolás Larcamón, quien tendrá un semestre lleno de presiones.

Otro extranjero que ya no estará en La Máquina es el argentino Lorenzo Faravelli, quien llega a Necaxa por 18 meses a cambio de su compatriota Agustín Palavecino, quien después de arreglar su ficha de manera definitiva con Cruz Azul, lo hizo por tres años.

José Ignacio Rivero Segade

Nacimiento: Montevideo, Uruguay

Edad: 33 años

Altura: 1.74 m

Peso: 60 kg

Rendimiento por club de Rivero │ Palmarés de Nachito ı Foto: Especial