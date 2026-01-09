Jake Dennis, el más veloz en las primeras prácticas libres del Mexico City E-Prix de la Fórmula E

Arrancó la actividad de la Fórmula E en México con la segunda parada de la temporada, la cual se lleva a cabo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y este viernes el volante Jake Dennis fue el más veloz en las primeras prácticas libres marcando el mejor tiempo de la parrilla.

El volante británico adjudicó el primer lugar en los últimos minutos de esta etapa parando el cronómetro en 1:06:053 cuando cruzó la meta en uno de sus múltiples intentos en el arranque del Mexico City E-Prix, además de que amenaza a la parrilla con llevarse el primer lugar en la carrera este sábado.

Detrás de él terminaron Pascal Wehrlein y Oliver Rowland por 37 y 53 milésimas, respectivamente. El actual campeón de la Fórmula E, Rowland, ha batallado con Jake Dennis en la primera fecha de la temporada y ahora el británico vuelve a poner en aprietos el volante de Nissan.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



We go green for our first session of the weekend in Mexico City@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/bx1rJqCWp3 — Formula E (@FIAFormulaE) January 9, 2026

Jake Dennis quiere sumar otros 25 puntos a su cuenta personal

Jake Dennis llega a México como el primer lugar del Campeonato de Pilotos tras su primera victoria de la temporada, la cual consiguió en el E-Prix de Brasil el pasado 6 de diciembre del 2025, aunque parece que el parón de Navidad no le hizo efecto al británico.

Durante toda la competencia en Sao Paulo, el volante de Andretti terminó la carrera en 59 minutos, 23 minutos y 13 milésimas, aunque su mejor vuelta fue de 1 minuto, 12 segundos y 960 milésimas, llevándose los primeros 25 puntos en la campaña.

Es un nuevo año, pero Jake Dennis y su escudería siguen con el mismo objetivo: competir en lo más alto de la tabla codo a codo con Oliver Rowland, el actual campeón de la Fórmula E, y después de su primer lugar en las prácticas libres en México, el británico amenaza con volver a llevarse las 25 unidades para seguir liderando la competencia.

Celebrating our landmark race with some special additions to the car ✨🤩 pic.twitter.com/JHBRgXW5DR — Andretti Formula E (@AndrettiFE) January 9, 2026

La Fórmula E celebra su carrera número 150 en México

La Fórmula E está de fiesta y no solo por estar de vuelta en la temporada, sino que también están llegando a 150 carreras en su historia y lo hacen en el E-Prix de la Ciudad de México, una de las pistas favoritas de varios pilotos de la parrilla.

La categoría eléctrica del automovilismo comenzó su decimosegunda campaña en Sao Paulo, Brasil, el pasado 6 de diciembre del 2025, pero será hasta este sábado 10 de enero cuando reanuden la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De momento, Oliver Rowland corre con el número 1 en su monoplaza, pero los otros 19 pilotos pelearán para desbancar al volante de Nissan de su trono. Después de México, las escuderías se prepararán para viajar a Estados Unidos, donde se correrá el Miami E-Prix.

DCO