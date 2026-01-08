Nissan Formula E Team quiere volver a ganar el Mexico City E-Prix con un toque muy mexicano

El Mexico City E-Prix tendrá un toque especial y muy mexicano gracias a la marca Nissan, la cual se distingue por atreverse a hacer lo que otros no; por ello, para la carrera de este sábado que se llevará a cabo el 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHH) la marca japonesa busca sorprender a los fanáticos con un proyecto que combina maestría e ingeniería, ya que sus vehículos presentarán un diseño especial de arte wixárika (huichol).

El monoplaza GEN 3.5 EVO de Nissan, símbolo del poder de los vehículos eléctricos, rendirá homenaje a la tradición y la identidad mexicana. La intervención, realizada por el artista mexicano César Menchaca, fusiona el poder de la ingeniería de Nissan con la espiritualidad, el color y la profundidad del arte wixárika, una de las expresiones más representativas de México.

“Así con 6 millones de chaquiras fundimos dos mundos, dos corazones, el delicado florecer japonés y la fuerza y el misticismo de la cultura wixárika, este sábado no correrán este libero solo un piloto, lo correrán millones de corazones tanto mexicanos como japoneses, la marca mas mexicana de Japón”, comentó César Menchaca.

Nissan presenta su diseño muy mexicano para el Mexico City E-Prix. ı Foto: Cortesía

El resultado de esta alianza, con la cual la escudería busca romper paradigmas dentro y fuera de la pista, es una pieza única de ingeniería y arte que debutará en la segunda carrera de la temporada 12 de la Fórmula E, la cual se llevará a cabo en la capital del país en la pista del AHH.

Esta es una de las carreras más esperadas del año por su atmósfera electrizante y por la pasión inigualable de su afición, y en la cual Nissan buscará refrendar su victoria obtenida el año pasado, la cual llegó gracias al primer lugar de Oliver Rowland con el monoplaza de la marca japonesa.

“Estamos sumamente orgullosos y emocionados de esta colaboración, porque es resultado de ese vínculo tan fuerte que existe entre Nissan y nuestro país. Contar con un artista internacional como César Menchaca y ver reflejada la esencia mexicana en el GEN 3.5 EVO es una muestra del compromiso de la marca por celebrar nuestra cultura y conectar con nuestros seguidores de manera auténtica”, destacó Humberto Gómez, director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana.

— Nissan México (@Nissan_mx) January 8, 2026

La colaboración con Nissan no solo enaltece el arte nacional: también genera un impacto social tangible que contribuye a mejorar la calidad de vida de cientos de familias indígenas, preserva sus tradiciones y promueve el reconocimiento global del talento mexicano.

Con los pilotos Oliver Rowland y Norman Nato al volante del monoplaza de Nissan, y los GEN 3.5 EVO con un diseño orgullosamente mexicano, Nissan buscará consolidar su liderazgo en esta competencia, en la cual obtuvo el Campeonato Mundial durante la temporada pasada, además de que son los favoritos a ganar en tierras aztecas.

En la pista se unirán la máxima expresión de la ingeniería japonesa y el poder transformador del arte nacional para mostrar al mundo una visión de futuro en la que la movilidad eléctrica se enlaza con la identidad cultural.

Con esta iniciativa, Nissan refrenda su liderazgo en innovación, electrificación y conexión real con los fans, conectando con ellos desde lo emocional, además, se convierte en la primera marca en intervenir el diseño de un vehículo con arte nacional en una carrera eléctrica de talla internacional como lo es el E-Prix de Ciudad de México.

