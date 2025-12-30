Max Verstappen cambió la Fórmula 1 abruptamente y le llueven críticas por su mala técnica (VIDEO)

Max Verstappen se quedó sin el título de la Fórmula 1 este año.

Max Verstappen terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 y se tomó unas merecidas vacaciones con su familia, disfrutando de las playas de Brasil, en donde se puso a jugar voleibol con Daniel Suárez y lo presumió en sus redes sociales, aunque le cayeron muchas críticas por su mala técnica en ese deporte.

En el video que circula y se hizo viral en redes sociales, se puede ver cómo el piloto de Red Bull toma la pelota de la arena y se dirige al final de la cancha. Max Verstappen se preparó con todas sus ganas para realizar el saque y ese movimiento fue el más cuestionado por todos sus fans.

Algunos de los comentarios de los aficionados de la Fórmula 1 criticando a Verstappen por su mala técnica en el voleibol fueron los siguientes: “Increíble cómo todo su talento se concentró en manejar rápido y es inútil en cualquier otro deporte”, “Es de madera para todo excepto para la Fórmula 1″, “Es malísimo en otros deportes que no sean autitos”.

¿Por qué Max Verstappen y Daniel Suárez son familia?

Aunque parece una locura, el piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez es un familiar bastante cercano de Max Verstappen, pues después de convertirse en pilotos, los dos encontraron el amor dentro de la pista.

El volante de Red Bull Racing se convirtió en el esposo de Kelly Piquet, hija del expiloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, mientras que Daniel Suárez contrajo matrimonio con Julia Piquet, hermana de la pareja de Max Verstappen; es por eso que estos dos deportistas coinciden en las fiestas navideñas y vacaciones familiares.

En diferentes ocasiones, tanto Verstappen como Suárez han presumido en sus redes sociales fotos juntos, ya sea en fiestas o comidas familiares, además de que el piloto mexicano ha hablado muy bien del tetracampeón de la Fórmula 1 y que llevan una relación muy buena entre ellos dos.

¿Cuándo regresa a la actividad Max Verstappen en la Fórmula 1?

El título del Campeonato de Pilotos se le escapó de las manos a Max Verstappen en la última carrera de la temporada; aunque ganó en Abu Dabi, Lando Norris fue el vencedor y el volante que se proclamó campeón de la Fórmula 1 por primera vez.

La próxima temporada, ‘Mad Max’ tendrá un nuevo compañero en Red Bull Racing; Isack Hadjar fue el piloto elegido por la escudería austriaca para reemplazar a Yuki Tsunoda como el segundo piloto de los Toros Rojos.

Será en marzo del 2026 cuando los pilotos de la Fórmula 1 regresen a la actividad en las pistas y puedan probar las nuevas modificaciones en los monoplazas. Max Verstappen y compañía debutarán en la nueva campaña del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

