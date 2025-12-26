Max Verstappen aprende a boxear de la mano de un legendario campeón del mundo (FOTOS)

Max Verstappen aprendió a boxear de la mano de un campeón mundial.

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1 (F1), aprendió a boxear con la ayuda del mexicano Jorge ‘Travieso’ Arce, uno de los tantos pugilistas nacionales que en su momento se proclamaron monarcas mundiales, en un momento que quedó capturado en varias fotos.

Si bien este encuentro ocurrió en el 2018, el mismo se hizo viral en las últimas horas y los seguidores de ‘Mad Max’ recordaron este legendario momento, uno de tantos que el piloto de la escudería Red Bull ha vivido en sus visitas a México cada octubre, mes en el que se lleva a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Max Verstappen recibió clases de box de parte del Travieso Arce. ı Foto: redbull.com/mx

En aquella sesión, el ‘Travieso’ Arce le enseñó a Max Verstappen los fundamentos del box, los cuales pareció aprender muy bien. “Pega fuerte, tiene su mano derecha pesada”, aseguró en aquella ocasión el campeón mundial en las divisiones minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo.

Max Verstappen compara el box con el automovilismo

A pesar de que son deportes muy diferentes, Max Verstappen habló un poco de las similitudes que puede tener el automovilismo con el box, aunque aseguró que es más complicado que un piloto le enseñe los fundamentos del manejo a un pugilista.

“Honestamente, es muy complicado mostrarle a alguien la forma en que se maneja uno de esos autos, me tomaría algunos días de enseñarle de forma intensiva el planteamiento de la velocidad”, comentó al respecto el tetracampeón de la F1.

Ante la pregunta de cómo sería arriba del ring en caso de ser boxeador, Max Verstappen afirmó que sería muy similar a como es en las pistas, es decir, arriesgaría con inteligencia en lugar de esperar al oponente.

“No sería completamente ofensivo, pero igual que como manejo, definitivamente no sería el que estuviera nada más esperando”, aseveró el actual subcampeón de la F1.

Max Verstappen va por la revancha en la F1 2026

El británico Lando Norris se coronó en la F1 2025 y con ello impidió que Max Verstappen conquistara su quinto título consecutivo en el Gran Circo.

El neerlandés peleó hasta el final de la campaña pero se quedó con el subcampeonato. Fue la primera ocasión en la que acabó en el segundo puesto de la clasificación.

Max Verstappen encarará con deseos de revancha la F1 2026, temporada en la que tendrá como coequipero en Red Bull al francés Isack Hadjar.

EVG